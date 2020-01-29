В феврале в Москве и Подмосковье ожидаются морозы до −13°C

По его словам, в ближайшее время дневные температуры сохранятся около 0°C, ночные – ниже нуля. Поэтому таяния снега не ожидается.

«В февраль выходим со снегом, до этого он таял, выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега, соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться. Впервые, наверно, в выходные в Подмосковье, особенно на юге, можно выходить на лыжах, катать на санках детей, снег будет достаточной плотности», – отметил Вильфанд.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ждать холодного лета из-за затянувшегося начала зимы, Вильфанд сказал: «Не существует статистических связей между зимним и летним режимом. На бытовом уровне, конечно, говорят – суровая зима, значит, будет жаркое лето, но ничего подобного, статистика не подтверждает зависимости. После теплой зимы может быть и засушливое лето, и холодное. В конце марта будет прогноз».

Этой зимой в Москве было установлено сразу несколько температурных рекордов: 18 декабря (+5,6°C), 19 декабря (+6,6°C), 23 декабря (+6,2°C), 16 и 17 января (+3,2°C).