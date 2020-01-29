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Природа

В феврале в Москве и Подмосковье ожидаются морозы до −13°C

Интерфакс
29 января 2020
Кульков Андрей Анатольевич
Фото: Андрей Кульков
Температура все равно останется выше статистической нормы.

Роман Вильфанд — и. о. директора Гидрометцентра России — рассказал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в ближайший месяц.

«В феврале прогнозируем, что будет понижение температуры до 10-13 градусов, то есть месяц будет нехолодный по расчетам, но ниже чем в январе», – Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшее время дневные температуры сохранятся около 0°C, ночные – ниже нуля. Поэтому таяния снега не ожидается.

«В февраль выходим со снегом, до этого он таял, выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега, соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться. Впервые, наверно, в выходные в Подмосковье, особенно на юге, можно выходить на лыжах, катать на санках детей, снег будет достаточной плотности», – отметил Вильфанд.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ждать холодного лета из-за затянувшегося начала зимы, Вильфанд сказал: «Не существует статистических связей между зимним и летним режимом. На бытовом уровне, конечно, говорят – суровая зима, значит, будет жаркое лето, но ничего подобного, статистика не подтверждает зависимости. После теплой зимы может быть и засушливое лето, и холодное. В конце марта будет прогноз».

Этой зимой в Москве было установлено сразу несколько температурных рекордов: 18 декабря (+5,6°C), 19 декабря (+6,6°C), 23 декабря (+6,2°C), 16 и 17 января (+3,2°C).