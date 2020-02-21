В Google назвали 15 самых живописных мест России

Первое место в рейтинге заняло общественное пространство «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. «Здесь круглый год работают кафе и магазины, проводятся фестивали и концерты. Петербуржцы и туристы также любят это место за возможность насладиться видом на Финский залив», — говорится в сообщении Google.

На втором месте оказался вид с Дона в Ростове-на-Дону, на третьем — Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге — скалы необычной формы недалеко от озера Шарташ.

Также в топ-15 попали заповедник «Столбы» в Красноярске, стадион «Краснодар» в одноименном городе, остров Русский во Владивостоке, Камень Ермак в Пермском крае, Белая башня в Екатеринбурге, Каолиновый карьер в Челябинской области, Телецкое озеро на Алтае, мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, башня Сююмбике в Казани, корабль-музей Гото Предестинация в Воронеже, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде.