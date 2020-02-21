Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

В Google назвали 15 самых живописных мест России

21 февраля 2020
Мыс Хобой
Фото: Google Maps
В честь 15-летия сервиса «Google Карты» компания сделала подборку завораживающих уголков нашей страны.

Первое место в рейтинге заняло общественное пространство «Севкабель Порт» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. «Здесь круглый год работают кафе и магазины, проводятся фестивали и концерты. Петербуржцы и туристы также любят это место за возможность насладиться видом на Финский залив», — говорится в сообщении Google.

На втором месте оказался вид с Дона в Ростове-на-Дону, на третьем — Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге — скалы необычной формы недалеко от озера Шарташ.

Также в топ-15 попали заповедник «Столбы» в Красноярске, стадион «Краснодар» в одноименном городе, остров Русский во Владивостоке, Камень Ермак в Пермском крае, Белая башня в Екатеринбурге, Каолиновый карьер в Челябинской области, Телецкое озеро на Алтае, мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, башня Сююмбике в Казани, корабль-музей Гото Предестинация в Воронеже, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде.

«Севкабель Порт»
«Севкабель Порт»
Фото: Google Maps
Телецкое озеро
Телецкое озеро
Фото: Google Maps
Каолиновый карьер
Каолиновый карьер
Фото: Google Maps
Стрелка Оки и Волги
Стрелка Оки и Волги
Фото: Google Maps
Корабль-музей Гото Предестинация
Корабль-музей Гото Предестинация
Фото: Google Maps
Заповедник «Столбы»
Заповедник «Столбы»
Фото: Google Maps
Стадион «Краснодар»
Стадион «Краснодар»
Фото: Google Maps
Шарташские каменные палатки
Шарташские каменные палатки
Фото: Google Maps
Река Дон
Фото: Google Maps

«Увидеть эти достопримечательности можно, не пересекая тысячи километров и десяток часовых поясов — все они есть на панорамах Google Карт», — говорится в материале «Еду по России, не доеду до конца».