В Греции нашли цветок, пахнущий мертвыми насекомыми
Растение Aristolochia microstoma использует уникальный прием: его цветы источают зловонно-затхлый запах, который имитирует запах разлагающихся насекомых. Мух из рода Megaselia (семейство Phoridae), питающихся падалью, привлекает этот запах. Они залетают в цветок, после чего растение закрывает бутон, заключая насекомое в ловушку.
Чтобы выбраться на свободу, мухам нужно выполнить своеобразный квест — перенести пыльцу на рыльце пестика — тогда цветок откроется, и насекомые смогут улететь.
От 4 до 6% цветущих растений применяют «обманную стратегию опыления»: они используют запах, цвет и прикосновение, чтобы рекламировать вознаграждение опылителям, например, нектар, пыльцу или места для спаривания и размножения, но на самом деле ничего не дают.
Обман работает, потому что опылители плохо умеют отличить награду от подделки. Обманное опыление типично для многих орхидей, но оно также независимо развилось у других растений, в том числе у рода Aristolochia (семейство Aristolochiaceae или рожковых).
В своем исследовании ученые собрали образцы растений A. microstoma с трех участков в Греции: одного к западу от Афин и двух на Пелопоннесе. Из 1457 цветков ученые достали в общей сложности 248 членистоногих, начиная от мух из четырех семейств до многоножек и коллемболов. Но пыльцу ученые обнаружили только на теле самок и самцов мух M. scalaris, M. angusta и М. longicostalis. Поэтому ученые сделали вывод, что только эти виды мух являются обычными опылителями растения.
Затем авторы использовали газовую хроматографию с масс-спектрометрией (ГХ / МС), чтобы проанализировать «ароматный букет» цветов. Они обнаружили 16 соединений, в том числе летучие молекулы, содержащие азот и серу с сильным запахом.
Среди основных «ингредиентов» были олигосульфиды, продуцируемые многими видами растений, опылителями которых являются падальщики или летучие мыши. Для этого соединения характерен зловонный запах, характерный для разлагающегося мяса.
Другим соединением оказался 2,5-диметилпиразин (8-47% от общего состава), затхлый запах, типичный для вареного риса или жареного арахиса, который в природе, встречается в панцирях разлагающихся жуков, а также в моче грызунов. Известно, что очень немногие растения производят это соединение, что позволяет предположить, что A. microstoma имитирует необычную фальшивую «награду» для опылителей.