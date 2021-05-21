В Греции нашли цветок, пахнущий мертвыми насекомыми

В своем исследовании ученые собрали образцы растений A. microstoma с трех участков в Греции: одного к западу от Афин и двух на Пелопоннесе. Из 1457 цветков ученые достали в общей сложности 248 членистоногих, начиная от мух из четырех семейств до многоножек и коллемболов. Но пыльцу ученые обнаружили только на теле самок и самцов мух M. scalaris, M. angusta и М. longicostalis. Поэтому ученые сделали вывод, что только эти виды мух являются обычными опылителями растения.

Затем авторы использовали газовую хроматографию с масс-спектрометрией (ГХ / МС), чтобы проанализировать «ароматный букет» цветов. Они обнаружили 16 соединений, в том числе летучие молекулы, содержащие азот и серу с сильным запахом.

Среди основных «ингредиентов» были олигосульфиды, продуцируемые многими видами растений, опылителями которых являются падальщики или летучие мыши. Для этого соединения характерен зловонный запах, характерный для разлагающегося мяса.

Другим соединением оказался 2,5-диметилпиразин (8-47% от общего состава), затхлый запах, типичный для вареного риса или жареного арахиса, который в природе, встречается в панцирях разлагающихся жуков, а также в моче грызунов. Известно, что очень немногие растения производят это соединение, что позволяет предположить, что A. microstoma имитирует необычную фальшивую «награду» для опылителей.