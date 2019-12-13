В Гренландии обнаружили гигантскую подземную реку

С помощью компьютерного моделирования исследователи изучили долину, меняя параметры глубины. Они рассчитали, как вода может таять на поверхности ледника и просачиваться до его основания: для этого под ледником должна находиться река длиной до 1600 километров. Исток реки находится в центре острова. Она пролегает на глубине 100-300 метров под ледником и впадает в море на северном побережье под фьордом Петтермана. Поскольку вода в ней на протяжении сотен километров находится в полной темноте, исследователи назвали реку The Dark River — «Темная река».

В период с 1992 по 2018 год ледники Гренландии потеряли 3,8 триллиона тонн льда. Скорость таяния ледников с начала 90-х годов прошлого века увеличилась в семь раз.