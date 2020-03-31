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Природа

В Хакасии создадут природный парк для сохранения уникальных озер

31 марта 2020
Максим Ахпашев
Озеро Маранкуль
Фото: Максим Ахпашев
Данил Барашков
Озеро Маранкуль зимой
Фото: Данил Барашков
Щербакова Галина
Озеро Маранкуль
Фото: Галина Щербакова
Ирина Якунина
Закат в Хакасии
Фото: Ирина Якунина
Он получит название «Маранкульский».

Более 23 тысяч гектаров возьмут под особую охрану в Таштыпском районе Хакасии для сохранения уникальных озер Маранкуль и Анзеркуль, сообщает пресс-центр республиканского правительства.

«Маранкуль и Анзеркуль являются местом обитания 11 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красные книги Хакасии. Для сохранения уникальных мест и организации туристического потока планируется создать природный парк «Маранкульский» общей площадью 23,4 тыс. га», — правительство Хакасии.

В настоящий момент ведется работа по предварительному зонированию территории с выделением рекреационной зоны, определением экологических маршрутов.

Решение правительства Хакасии принято на фоне споров о правомерности использования озера Маранкуль рыбоводческим хозяйством, которое арендовало водоем на 49 лет.

Всего до 2024 года в республике планируется создать семь новых особо охраняемых природных территорий.

Взгляните, как морскому льву устроили экскурсию по закрытому окуанариуму.

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