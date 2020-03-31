Природа
В Хакасии создадут природный парк для сохранения уникальных озер
Он получит название «Маранкульский».
Более 23 тысяч гектаров возьмут под особую охрану в Таштыпском районе Хакасии для сохранения уникальных озер Маранкуль и Анзеркуль, сообщает пресс-центр республиканского правительства.
«Маранкуль и Анзеркуль являются местом обитания 11 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красные книги Хакасии. Для сохранения уникальных мест и организации туристического потока планируется создать природный парк «Маранкульский» общей площадью 23,4 тыс. га», — правительство Хакасии.
В настоящий момент ведется работа по предварительному зонированию территории с выделением рекреационной зоны, определением экологических маршрутов.
Решение правительства Хакасии принято на фоне споров о правомерности использования озера Маранкуль рыбоводческим хозяйством, которое арендовало водоем на 49 лет.
Всего до 2024 года в республике планируется создать семь новых особо охраняемых природных территорий.
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