В Хакасии создадут природный парк для сохранения уникальных озер

В настоящий момент ведется работа по предварительному зонированию территории с выделением рекреационной зоны, определением экологических маршрутов.

Решение правительства Хакасии принято на фоне споров о правомерности использования озера Маранкуль рыбоводческим хозяйством, которое арендовало водоем на 49 лет.

Всего до 2024 года в республике планируется создать семь новых особо охраняемых природных территорий.

Взгляните, как морскому льву устроили экскурсию по закрытому окуанариуму.