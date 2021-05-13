В ХХ веке в США истребили всех ягуаров. Теперь их хотят вернуть

В новой статье, опубликованной в этом месяце в журнале Conservation Science and Practice, исследователи дикой природы из нескольких учреждений и природоохранных организаций приводят доводы в пользу реинтродукции ягуаров в их естественные места обитания на юго-западе США.
Ягуары (Panthera onca) – самые крупные кошки Нового света. Когда-то владения этого хищника простирались далеко по всей Южной и Центральной Америке и доходили до гористых лесов современной центральной Аризоны и Нью-Мексико.
Однако охота на ягуаров, в том числе санкционированная правительством США, привела к их полному истреблению на территории страны к середине ХХ века. В настоящее время один или два ягуара могут забрести на территорию США из соседней Мексики, но это происходит нечасто.
Ягуары относятся к уязвимым видам, и реинтродукция, вероятно, увеличит их шансы на долгосрочное выживание, отчасти потому, что их естественная среда обитания в США уникально разнообразна по сравнению с регионами, в которых они живут сейчас, пишут ученые.
Авторы работы настаивают, что это будет безопасно как для хищников, так и для людей, поскольку их предлагается вернуть в обширные районы, которые в значительной степени принадлежат государству или коренным племенам и редко населены людьми. Ученые говорят, что эта мера восстановит важную часть местной экосистемы.
В 2018 году Служба рыболовства и дикой природы США разработала план по восстановлению ягуаров на территории страны, однако, по мнению авторов новой статьи, план содержит недостатки и подходит не для всех кошек. Ученые предлагают разместить до 150 ягуаров на землях, где исторически обитали их популяции.
Никто не ожидает, что эти большие кошки вернутся прямо завтра, но, приводя доводы сейчас, авторы надеются сдвинуть дело с мертвой точки.
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