В ХХ веке в США истребили всех ягуаров. Теперь их хотят вернуть

В новой статье, опубликованной в этом месяце в журнале Conservation Science and Practice, исследователи дикой природы из нескольких учреждений и природоохранных организаций приводят доводы в пользу реинтродукции ягуаров в их естественные места обитания на юго-западе США.

Ягуары (Panthera onca) – самые крупные кошки Нового света. Когда-то владения этого хищника простирались далеко по всей Южной и Центральной Америке и доходили до гористых лесов современной центральной Аризоны и Нью-Мексико.

Однако охота на ягуаров, в том числе санкционированная правительством США, привела к их полному истреблению на территории страны к середине ХХ века. В настоящее время один или два ягуара могут забрести на территорию США из соседней Мексики, но это происходит нечасто.