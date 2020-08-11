В Индии нашли цепочную гадюку с двумя головами: фото

На прошлой неделе в индийском штате Махараштра была замечена редкая, смертоносная цепочная гадюка или гадюка Рассела (Daboia russelii) с двумя головами. Длина каждой головы рептилии составляет около 2 сантиметров. Животное отправили в учреждение, где разводят змей.

Двуглавые змеи встречаются очень редко и обычно недолго выживают в дикой природе. Редкая генетическая аномалия может препятствовать способности змеи ловить добычу. Двухголовые змеи развиваются так же, как сиамские близнецы, когда эмбрион не делится на две части должным образом.