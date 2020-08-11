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Природа

В Индии нашли цепочную гадюку с двумя головами: фото

Михаил Сысоев
11 августа 2020
Это чрезвычайно редкая аномалия.

На прошлой неделе в индийском штате Махараштра была замечена редкая, смертоносная цепочная гадюка или гадюка Рассела (Daboia russelii) с двумя головами. Длина каждой головы рептилии составляет около 2 сантиметров. Животное отправили в учреждение, где разводят змей. 

Двуглавые змеи встречаются очень редко и обычно недолго выживают в дикой природе. Редкая генетическая аномалия может препятствовать способности змеи ловить добычу. Двухголовые змеи развиваются так же, как сиамские близнецы, когда эмбрион не делится на две части должным образом.

Сообщается, что змею нашла местная жительница Димпл Шах. Рептилия находилась возле ее дома.

Гадюка Рассела — одна из самых опасных змей Азии, из-за укусов которой ежегодно погибают тысячи людей. После укуса жертва испытывает широкий спектр симптомов, от боли и рвоты до головокружения и почечной недостаточности.

Посмотрите на битву песчаной змеи против молодого варана, длившуюся без малого два часа.

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