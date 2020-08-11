В Индии нашли цепочную гадюку с двумя головами: фото

На прошлой неделе в индийском штате Махараштра была замечена редкая, смертоносная цепочная гадюка или гадюка Рассела (Daboia russelii) с двумя головами. Длина каждой головы рептилии составляет около 2 сантиметров. Животное отправили в учреждение, где разводят змей.
Двуглавые змеи встречаются очень редко и обычно недолго выживают в дикой природе. Редкая генетическая аномалия может препятствовать способности змеи ловить добычу. Двухголовые змеи развиваются так же, как сиамские близнецы, когда эмбрион не делится на две части должным образом.
Rare, deadly Russell's viper snake with two heads spotted in India https://t.co/7lyM77VfT3 @21stScience #News— Daily Science News (@21stScience) August 11, 2020
Сообщается, что змею нашла местная жительница Димпл Шах. Рептилия находилась возле ее дома.
Гадюка Рассела — одна из самых опасных змей Азии, из-за укусов которой ежегодно погибают тысячи людей. После укуса жертва испытывает широкий спектр симптомов, от боли и рвоты до головокружения и почечной недостаточности.
Посмотрите на битву песчаной змеи против молодого варана, длившуюся без малого два часа.