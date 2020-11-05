В Индии обнаружили черепаху редкой желтой окраски. Как она появилась?

Лесная служба Индии второй раз за три месяца объявила об обнаружении ярко-желтой черепахи. Такие цветовые мутации редки в природе, но встречаются чаще, чем многие думают.
Желтая черепаха принадлежит к виду индийской лопастной черепахи (Lissemys punctata), панцирь которой обычно имеет зеленовато-коричневую с желтыми вкраплениями окраску, а брюшко — кремово-белого цвета. Полностью желтые особи обнаруживались в различных частях Южной Азии несколько раз за последние годы.
В 1997 году полностью желтая черепаха с розовыми газами была обнаружена в Гуджарате на западном побережье Индии, а другие экземпляры с подобной генетической аномалией были найдены также в Мьянме и Бангладеш.
Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020
Черепаха на снимке была сфотографирована биологом из Индии Дебанишем Шарма, который заявил, что годом ранее видел трех таких особей. Эта попалась в одну из рыболовных сетей. Вероятно, животное останется в неволе, поскольку в дикой природе шансы на его выживание невелики.
Подобное отклонение сродни альбинизму — генетическому заболеванию, которое вызывает полное отсутствие пигментов в организме. В некоторых случаях альбинизма могут преобладать желтые и оранжевые пигменты птеридин и каротин, которые доминируют в производстве цвета. Такое явление известно как хроматический лейкизм, а данный случай с желтой разновидностью альбинизма иногда называют ксантизмом (xanthochromism).
Биологи объясняют, что подобный окрас, может, и украшает черепаху, но в то же время усложняет ее жизнь. В природе обычные L. Punctata намного лучше маскируются в мутной воде.
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