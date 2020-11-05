В Индии обнаружили черепаху редкой желтой окраски. Как она появилась?

Лесная служба Индии второй раз за три месяца объявила об обнаружении ярко-желтой черепахи. Такие цветовые мутации редки в природе, но встречаются чаще, чем многие думают.

Желтая черепаха принадлежит к виду индийской лопастной черепахи (Lissemys punctata), панцирь которой обычно имеет зеленовато-коричневую с желтыми вкраплениями окраску, а брюшко — кремово-белого цвета. Полностью желтые особи обнаруживались в различных частях Южной Азии несколько раз за последние годы.

В 1997 году полностью желтая черепаха с розовыми газами была обнаружена в Гуджарате на западном побережье Индии, а другие экземпляры с подобной генетической аномалией были найдены также в Мьянме и Бангладеш.