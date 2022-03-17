В Индии поймали громадную редкую рыбу-пилу. Теперь рыбакам грозит наказание

За вылов трехметрового пилорылого ската рыбакам придется поплатиться крупным штрафом, а то и свободой.

Рыбаки в порту Мале (штат Карнатака, Индия) поймали в сети редчайшую трехметровую рыбу-пилу весом 250 килограммов. Пойманную рыбу доставили на берег при помощи подъемного крана, а люди столпились в гавани, чтобы посмотреть на необычный улов. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.

Пойманную рыбу-пилу, которую также называют пилорылым скатом, рыбаки продали торговцу из города Мангалуру. Теперь подобная сделка может повлечь для них столь же серьезное наказание, какое предусмотрено в Индии за убийство тигра: 3-7 лет лишения свободы со штрафом от 50 000 до 200 000 рупий (655 — 2620 долларов).

Рыба-пила — это редкий вид, подлежащий охране согласно местному закону от 1972 года. Директор индийского Министерства рыболовного хозяйства подтвердил, что по факту произошедшего проводится проверка.

Рострум рыбы-пилы длиной 1 м Фото: Simon Speed / Wikimedia Commons

Ранее сообщалось, что австралийские ученые из университета Ньюкасла решили всесторонне изучить механизм использования пилорылым скатом рострума — своей «пилы» — и обнаружили у нее новую полезную функцию. Оказалось, что рыбы, обладающие слабым зрением или обитающие в непрозрачных водах, в ходе эволюции научились определять местонахождение хищника по вибрации воды. В свою очередь, пилорылые скаты смогли обойти это препятствие, научившись незаметно перемещаться с помощью рострума.