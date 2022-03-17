В Индии поймали громадную редкую рыбу-пилу. Теперь рыбакам грозит наказание

За вылов трехметрового пилорылого ската рыбакам придется поплатиться крупным штрафом, а то и свободой.
Рыбаки в порту Мале (штат Карнатака, Индия) поймали в сети редчайшую трехметровую рыбу-пилу весом 250 килограммов. Пойманную рыбу доставили на берег при помощи подъемного крана, а люди столпились в гавани, чтобы посмотреть на необычный улов. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.
Пойманную рыбу-пилу, которую также называют пилорылым скатом, рыбаки продали торговцу из города Мангалуру. Теперь подобная сделка может повлечь для них столь же серьезное наказание, какое предусмотрено в Индии за убийство тигра: 3-7 лет лишения свободы со штрафом от 50 000 до 200 000 рупий (655 — 2620 долларов).
Рыба-пила — это редкий вид, подлежащий охране согласно местному закону от 1972 года. Директор индийского Министерства рыболовного хозяйства подтвердил, что по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые из университета Ньюкасла решили всесторонне изучить механизм использования пилорылым скатом рострума — своей «пилы» — и обнаружили у нее новую полезную функцию. Оказалось, что рыбы, обладающие слабым зрением или обитающие в непрозрачных водах, в ходе эволюции научились определять местонахождение хищника по вибрации воды. В свою очередь, пилорылые скаты смогли обойти это препятствие, научившись незаметно перемещаться с помощью рострума.