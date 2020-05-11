В Индии убили редкого носорога. Это первый за год случай браконьерства на объекте наследия ЮНЕСКО

По словам Сивакумара, целью браконьеров был рог животного, за который можно выручить до 150 тысяч долларов на черном рынке. Туша носорога с огнестрельными ранениями была найдена возле водоема, там же обнаружили 8 пустых патронов АК-47. Сотрудники парка рассказали, что в апреле им удалось предотвратить пять попыток браконьерства.

Индийские носороги были широко распространены в регионе, однако охота и утрата место обитания сократили их численность до нескольких тысяч. По подсчетам, сделанным в 2018 году, в нацпарке Казиранга проживало 2413 носорогов.

Парк площадью 850 квадратных километров был создан в 1908 году после того, как жена британского губернатора пожаловалась на отсутствие носорогов на этой территории. Теперь в Казиранге помимо индийских носорогов проживают тигры, слоны, пантеры и другие животные.