В Индии убили редкого носорога. Это первый за год случай браконьерства на объекте наследия ЮНЕСКО
Носорог был обнаружен мертвым в национальном парке Казиранга в штате Ассам, где проживает самая большая в мире популяция индийских носорогов (Rhinoceros unicornis). Сотрудники парка заявили, что карантин в связи с пандемией коронавируса сделал животных более уязвимыми для браконьеров. Из-за отсутствия транспортных средств на дорогах животные перемещаются ближе к границам парка и могут стать жертвами нападения злоумышленников.
По словам Сивакумара, целью браконьеров был рог животного, за который можно выручить до 150 тысяч долларов на черном рынке. Туша носорога с огнестрельными ранениями была найдена возле водоема, там же обнаружили 8 пустых патронов АК-47. Сотрудники парка рассказали, что в апреле им удалось предотвратить пять попыток браконьерства.
Индийские носороги были широко распространены в регионе, однако охота и утрата место обитания сократили их численность до нескольких тысяч. По подсчетам, сделанным в 2018 году, в нацпарке Казиранга проживало 2413 носорогов.
Парк площадью 850 квадратных километров был создан в 1908 году после того, как жена британского губернатора пожаловалась на отсутствие носорогов на этой территории. Теперь в Казиранге помимо индийских носорогов проживают тигры, слоны, пантеры и другие животные.