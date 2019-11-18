В Индии загадочным образом погибли тысячи птиц

Столь масштабной экологической катастрофы на озере Самбхар еще не наблюдалось.

Соленое озеро Самбхар в индийском штате Раджастхан признано ценным водно-болотным угодьем: здесь зимуют десятки тысяч розовых фламинго, куликов и других птиц, мигрирующих из Северной Азии и Сибири. Недавно на его берегах разразилась экологическая катастрофа: 11 ноября туристы обнаружили около тысячи мертвых птиц разных видов, а к настоящему времени их насчитывается уже более 10 000. В их числе – огарь или красная утка (лат. Tadorna ferruginea), камнешарка (лат. Arenaria interpres), широконоска (лат. Spatula clypeata), ходулочник (лат. Himantopus himantopus) и другие.

Первым предположением был птичий грипп, затем ученые выдвинули версию о «птичьем ботулизме», который возникает при отравлении ядовитыми веществами. Специалисты проводят операцию по поиску и захоронению тел, чтобы остановить распространение эпидемии. Тушки отвозят в Нагаур и Джайпур – крупные города, расположенные ближе всего к озеру.

Также удалось вывезти 360 живых птиц. Клинические признаки включали вялость, депрессию, анорексию, паралич в ногах и крыльях, а также слабую шею, не способную удерживать голову. Птицы не могли ходить, плавать или летать. Но даже под присмотром специалистов сотня из них погибла.