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Природа

В Индии загадочным образом погибли тысячи птиц

Анастасия Баринова
18 ноября 2019
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Фото: The Times of India/YouTube
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Фото: Down To Earth/YouTube
Столь масштабной экологической катастрофы на озере Самбхар еще не наблюдалось.

Соленое озеро Самбхар в индийском штате Раджастхан признано ценным водно-болотным угодьем: здесь зимуют десятки тысяч розовых фламинго, куликов и других птиц, мигрирующих из Северной Азии и Сибири. Недавно на его берегах разразилась экологическая катастрофа: 11 ноября туристы обнаружили около тысячи мертвых птиц разных видов, а к настоящему времени их насчитывается уже более 10 000. В их числе – огарь или красная утка (лат. Tadorna ferruginea), камнешарка (лат. Arenaria interpres), широконоска (лат. Spatula clypeata), ходулочник (лат. Himantopus himantopus) и другие.

Первым предположением был птичий грипп, затем ученые выдвинули версию о «птичьем ботулизме», который возникает при отравлении ядовитыми веществами. Специалисты проводят операцию по поиску и захоронению тел, чтобы остановить распространение эпидемии. Тушки отвозят в Нагаур и Джайпур – крупные города, расположенные ближе всего к озеру.

Также удалось вывезти 360 живых птиц. Клинические признаки включали вялость, депрессию, анорексию, паралич в ногах и крыльях, а также слабую шею, не способную удерживать голову. Птицы не могли ходить, плавать или летать. Но даже под присмотром специалистов сотня из них погибла.

«Я никогда не видел такого за 40 лет работы в лесном отделе. Сначала я думал, что это может быть из-за града, но он происходит каждый год без таких последствий. В этой воде также нет химических отходов», – Рамеш Чандра Дарога (Ramesh Chandra Daroga), местный житель.

Между тем это уже второй подобный инцидент в штате за неделю. На прошлой неделе 37 журавлей-красавок  (лат. Anthropoides virgo) были найдены мертвыми возле города Джодхпур. Их тела были отправлены на анализ, результаты еще не известны.