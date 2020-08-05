Редчайшего пятнистого черного леопарда заметили в индийском заповеднике

23-летний Абхишек Пангис из Пуны в июне отправился с родителями в двухдневное сафари в заповедник Тадоба на западе центральной части Индии. На последнем этапе путешествия ему удалось заметить и сделать снимки редчайшего леопарда, у которого характерные для этого вида пятна были отчетливо видны на черном фоне.

«Я чуть не потерял сознание, когда заметил его. Я не видел ничего более прекрасного и был просто ошеломлен. Только минут через 10 я пришел в себя и начал фотографировать.

Обычно людям удается наблюдать за леопардами в течение двух-трех минут, но мне очень повезло, поскольку леопард был в поле зрения 40 минут. Я видел, как он пил воду из пруда, метил территорию и преследовал лангуров. Это был потрясающий опыт», — рассказал Пангис.