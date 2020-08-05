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Природа

Редчайшего пятнистого черного леопарда заметили в индийском заповеднике

Михаил Сысоев
05 августа 2020
Уникальное животное встретил турист, впервые в жизни отправившийся на сафари.

23-летний Абхишек Пангис из Пуны в июне отправился с родителями в двухдневное сафари в заповедник Тадоба на западе центральной части Индии. На последнем этапе путешествия ему удалось заметить и сделать снимки редчайшего леопарда, у которого характерные для этого вида пятна были отчетливо видны на черном фоне. 

«Я чуть не потерял сознание, когда заметил его. Я не видел ничего более прекрасного и был просто ошеломлен. Только минут через 10 я пришел в себя и начал фотографировать. 

Обычно людям удается наблюдать за леопардами в течение двух-трех минут, но мне очень повезло, поскольку леопард был в поле зрения 40 минут. Я видел, как он пил воду из пруда, метил территорию и преследовал лангуров. Это был потрясающий опыт», — рассказал Пангис. 

Черного леопарда также называют черной пантерой. Этот вид не является самостоятельным: темная окраска является проявлением меланизма, вызванного мутацией гена. Шкура черной пантеры не идеально черная, и в ряде случаев пятна могут быть видны даже при дневном свете.

Среди больших кошек меланизм чаще всего распространен в тех популяциях, которые живут в плотных лесах: при условии недостатка освещения темные животные здесь являются менее заметными, чем на открытой местности. Это облегчает им выживание и создает конкурентное преимущество по сравнению с ярко окрашенными хищниками в борьбе за пищу.

В феврале 2019 года британский фотограф дикой природы Уилл Буррард-Лукас сфотографировал черного леопарда в Кении. Этот снимок стал первым документальным свидетельством этого животного в Африке с 1909 года.

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