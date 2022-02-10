В Индонезии крокодила наконец освободили от ошейника из покрышки. После шести лет попыток!

Рептилия годами таскала на себе тяжелое «украшение».
На острове Сулавеси успешно прошла долгожданная операция по освобождению крокодила от покрышки, сдавливавшей его шею. Впервые попавшую в беду рептилию заметили в 2016 году, но выманить ее из воды не удавалось. Только вечером 7 февраля 2022 года 34-летний местный житель по имени Тили смог поймать крокодила.
A crocodile in Indonesia was freed by locals after a motorcycle tire was stuck around its neck for 5 years.— AJ+ (@ajplus) February 8, 2022
Groups say the tire was likely placed intentionally by people trying to trap it as a pet. Locals feared it would choke as it grew, having been spotted gasping for air. pic.twitter.com/rx9J2jHpwe
Еще пару лет назад правительство предлагало награду любому, кто поможет этому представителю фауны, но у Тили была дополнительная мотивация.
«Я просто хотел помочь; я не могу видеть страдающих животных».
Тили хотел привлечь к поимке крокодила односельчан, но те побоялись связываться с хищником, который к этому времени уже достигал 5,2 метра в длину. Тогда мужчина решил действовать самостоятельно, используя приманку.
Он соорудил веревочную ловушку, привлекая хищника цыплятами и курицами. Пару раз голодное животное заглатывало наживку, но веревки рвались и крокодил уплывал на свободы. Только через три недели, когда Тили взял синтетические материалы, которые применяются для буксировки лодок, рептилия не смогла убежать. При помощи волонтеров крокодила вытащили на сушу, а затем люди разрезали покрышку.
Животное сразу же выпустили обратно в естественную среду. Посмотрите на оленя с воротником из покрышки.
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