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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

В Индонезии крокодила наконец освободили от ошейника из покрышки. После шести лет попыток!

Анастасия Баринова

Фото: Reuters/YouTube

Фото: Reuters/YouTube

Рептилия годами таскала на себе тяжелое «украшение».

На острове Сулавеси успешно прошла долгожданная операция по освобождению крокодила от покрышки, сдавливавшей его шею. Впервые попавшую в беду рептилию заметили в 2016 году, но выманить ее из воды не удавалось. Только вечером 7 февраля 2022 года 34-летний местный житель по имени Тили смог поймать крокодила. 

Еще пару лет назад правительство предлагало награду любому, кто поможет этому представителю фауны, но у Тили была дополнительная мотивация.

«Я просто хотел помочь; я не могу видеть страдающих животных».

Тили хотел привлечь к поимке крокодила односельчан, но те побоялись связываться с хищником, который к этому времени уже достигал 5,2 метра в длину. Тогда мужчина решил действовать самостоятельно, используя приманку.

Он соорудил веревочную ловушку, привлекая хищника цыплятами и курицами. Пару раз голодное животное заглатывало наживку, но веревки рвались и крокодил уплывал на свободы. Только через три недели, когда Тили взял синтетические материалы, которые применяются для буксировки лодок, рептилия не смогла убежать. При помощи волонтеров крокодила вытащили на сушу, а затем люди разрезали покрышку.

Животное сразу же выпустили обратно в естественную среду. Посмотрите на оленя с воротником из покрышки.

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В Индонезии крокодила наконец освободили от ошейника из покрышки. После шести лет попыток!

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