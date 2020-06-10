В Индонезии нашли «носорогих драконов»

В конце XIX века итальянский ученый Элио Модильяни привез из тропических индонезийских лесов в родную Геную и описал дивную ящерку из рода Harpesaurus из семейства агамовых (Agamidae). Ее так и назвали в честь зоолога: ящерица Модильяни (Harpesaurus modiglianii), когда давали рептилии официальное таксономическое описание в 1933 году, основываясь на привезенном итальянцем образце.
До сих пор чучело ящерицы, которое и поныне хранится в музее, оставалось единственным доказательством того, что такие ящерицы как отдельный вид действительно существуют: больше их не встречал никто за 130 лет. Хотя животные они приметные: попробуй не заметить рептилию с отростком-«рогом» на кончике носа!
В 2018 году на Суматре, у затопленной вулканической кальдеры, биолог Чедунаса Адха Путра нашел тельце погибшей ящерицы с «необычными морфологическими особенностями» — пресмыкающееся скончалось совсем недавно. Не будучи уверенным в видовой принадлежности животного, мужчина обратился к герпетологу: тот сравнил ящерицу с музейным экземпляром в Италии и узнал в ней «носорогого дракона», которого многие готовы были считать вымершим.
Воодушевленный ученый попросил Путру отправиться туда, где он нашел ящерицу, и поискать других рептилий, похожих на нее. Мужчине улыбнулась удача и вскоре он нашел спящую на дереве особь H. modiglianii на высоте 1675 метров над уровнем моря. Он измерил его, сфотографировал и наблюдал за его повадками, прежде чем выпустить обратно в дикую природу в ту же ночь. В своей статье они предоставили первые данные о месте обитания этих ящериц, и их описание.
Чучело ящерицы из итальянского музея, привезенное Модильяни 130 лет назад, выцвело и было бледно-голубым (такой ящерицу изображали и на рисунках), но теперь известно, что естественный цвет этих «рогатых» рептилий в основном ярко-зеленый. Исследователи сообщают, что маскировочное поведение этих животных на деревьях похоже на поведение хамелеонов: обычно ярко-зеленые, ящерицы быстро бледнеют и теряются на фоне коры и листьев, если им угрожает опасность.
Хотя ученые в восторге от свой находки, они беспокоятся о будущем редчайшего вида. «Живая ящерица была найдена за пределами охраняемой территории, а поблизости происходит массовая вырубка лесов», — говорит герпетолог Амарасингхе. Однако исследователи надеются, что повторное открытие этого вида поможет изучить его лучше и предпринять меры по сохранению рептилий.
Шай Мейри, герпетолог из Тель-Авивского университета, ранее отметил, что многие агамовые ящерицы (которых также называют ящерицами-драконами) живут в труднодоступных местах, что затрудняет изучение рептилий. По словам Мейри, существует 30 видов агамовых ящериц, которые не замечали ни разу с тех пор, как они были впервые описаны, и 19 видов, которые извстны только благодаря одному-единственному экземпляру.
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