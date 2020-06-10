В Индонезии нашли «носорогих драконов»

Чучело ящерицы из итальянского музея, привезенное Модильяни 130 лет назад, выцвело и было бледно-голубым (такой ящерицу изображали и на рисунках), но теперь известно, что естественный цвет этих «рогатых» рептилий в основном ярко-зеленый. Исследователи сообщают, что маскировочное поведение этих животных на деревьях похоже на поведение хамелеонов: обычно ярко-зеленые, ящерицы быстро бледнеют и теряются на фоне коры и листьев, если им угрожает опасность.

Хотя ученые в восторге от свой находки, они беспокоятся о будущем редчайшего вида. «Живая ящерица была найдена за пределами охраняемой территории, а поблизости происходит массовая вырубка лесов», — говорит герпетолог Амарасингхе. Однако исследователи надеются, что повторное открытие этого вида поможет изучить его лучше и предпринять меры по сохранению рептилий.

Шай Мейри, герпетолог из Тель-Авивского университета, ранее отметил, что многие агамовые ящерицы (которых также называют ящерицами-драконами) живут в труднодоступных местах, что затрудняет изучение рептилий. По словам Мейри, существует 30 видов агамовых ящериц, которые не замечали ни разу с тех пор, как они были впервые описаны, и 19 видов, которые извстны только благодаря одному-единственному экземпляру.

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