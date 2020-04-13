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Природа

В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау: видео

Михаил Сысоев
13 апреля 2020
Анак-Кракатау
Фото: Wikimedia Commons
На выходных произошло семь извержений.

Вулкан на необитаемом индонезийском острове Анак-Кракатау проснулся еще вечером 10 апреля. Он выбросил столб пепла на высоту более чем 200 метров, а спустя полчаса началось еще одно извержение. В индонезийском Центре по вулканологии и смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что на этот раз высота столба пепла составила 500 метров, кроме того, вулкан начал извергать потоки лавы на протяжении 38 минут.

В субботу было зафиксировано еще пять извержений разной силы и продолжительности. Событию был присвоен второй уровень опасности по четырехбалльной шкале. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Как заявил глава центра Пак Касбани, нынешнее событие было относительно небольшим по сравнению с теми, которые происходили в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Военные и полицейские находятся в состоянии готовности, чтобы в случае необходимости провести эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.

В декабре 2018 года на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате которого в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 430 человек, более 1 400 получили ранения различной степени тяжести. Власти страны сообщали, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.

Ранее мы уже писали о том, что было бы, находись населенные острова ближе к вулкану Кракатау, вызвавшему стометровое цунами.

Удар молнии во время извержения вулкана
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Вулканический остров Анак-Кракатау возник на месте вулкана Кракатау, который был разрушен в результате мощного землетрясения в 1883 году. Тогда в результате извержения были уничтожены 295 городов и селений, погибли свыше 36 тысяч человек

Узнайте и о других извержениях:
— вулкане Мерапи, выбросившем 6-километровый столб пепла: видео;
— вулкане на Аляске, выбросившем 6-километровый столб пепла;
— виде из космоса на извержение Райкоке.

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