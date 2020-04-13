В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау: видео

Вулкан на необитаемом индонезийском острове Анак-Кракатау проснулся еще вечером 10 апреля. Он выбросил столб пепла на высоту более чем 200 метров, а спустя полчаса началось еще одно извержение. В индонезийском Центре по вулканологии и смягчению последствий стихийных бедствий сообщили, что на этот раз высота столба пепла составила 500 метров, кроме того, вулкан начал извергать потоки лавы на протяжении 38 минут.
The Indonesian volcano Krakatoa, also known as Krakatau, has erupted. Both the webcam on Anak Krakatau Island and from the coast show strong lava fountaining from the volcano.pic.twitter.com/MPxv4IQAPv— ꜱʜᴀᴅᴏᴡ ɪɴᴛᴇʟ (@ShadowIntell) April 11, 2020
В субботу было зафиксировано еще пять извержений разной силы и продолжительности. Событию был присвоен второй уровень опасности по четырехбалльной шкале. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Beautiful video of Krakatoa volcano eruption in Indonesia. #AnakKrakatau pic.twitter.com/fxTXSvuG8a— Vishnu T. Narayanan (@visnarayanan) April 11, 2020
Как заявил глава центра Пак Касбани, нынешнее событие было относительно небольшим по сравнению с теми, которые происходили в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Военные и полицейские находятся в состоянии готовности, чтобы в случае необходимости провести эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.
В декабре 2018 года на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате которого в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 430 человек, более 1 400 получили ранения различной степени тяжести. Власти страны сообщали, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.
Ранее мы уже писали о том, что было бы, находись населенные острова ближе к вулкану Кракатау, вызвавшему стометровое цунами.
Вулканический остров Анак-Кракатау возник на месте вулкана Кракатау, который был разрушен в результате мощного землетрясения в 1883 году. Тогда в результате извержения были уничтожены 295 городов и селений, погибли свыше 36 тысяч человек
Узнайте и о других извержениях:
— вулкане Мерапи, выбросившем 6-километровый столб пепла: видео;
— вулкане на Аляске, выбросившем 6-километровый столб пепла;
— виде из космоса на извержение Райкоке.