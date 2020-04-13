В Индонезии проснулся вулкан Анак-Кракатау: видео

Как заявил глава центра Пак Касбани, нынешнее событие было относительно небольшим по сравнению с теми, которые происходили в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Военные и полицейские находятся в состоянии готовности, чтобы в случае необходимости провести эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.

В декабре 2018 года на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате которого в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 430 человек, более 1 400 получили ранения различной степени тяжести. Власти страны сообщали, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.

Ранее мы уже писали о том, что было бы, находись населенные острова ближе к вулкану Кракатау, вызвавшему стометровое цунами.