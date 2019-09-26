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Природа

В итальянских Альпах вот-вот обрушится ледник. Оттуда эвакуировали туристов

26 сентября 2019
Альпы
Фото: Wikimedia Commons
В долину может упасть глыба весом 250 тысяч тонн.

Глыба льда может отколоться от ледника Планпинье на вершине массива Гранд-Жорас, являющегося частью Монблана. Ледник пользуется большой популярностью среди туристов. Мэр города Курмайор распорядился закрыть местную подъездную дорогу ночью и ограничил доступ к региону под ледником.

Из-за сильной жары этим летом в период с августа по первую половину сентября произошло ускоренное таяние ледника со средней скоростью 35 сантиметров в день. По оценкам экспертов, от Планпинье может отломиться кусок весом около 250 тысяч тонн, который составляет примерно пятую часть ледника.

«Этот ледник нетипичен, потому что он умеренный. На него влияет температура воды, которая течет внизу. От него может отломиться большой блок, но с другой стороны он может просто развалиться или же вообще не сломаться», – говорит Жан Пьер Фоссон, занимающийся мониторингом состояния ледников в Альпах.

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