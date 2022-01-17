В какую сумму обойдется России таяние вечной мерзлоты

В результате глобальных климатических изменений температура воздуха в Арктике растет, и это приводит к резкому сокращению площади вечной мерзлоты. По последним прогнозам, около трети вечной мерзлоты на юге Сибири и Аляски исчезнет уже к концу нынешнего столетия. В результате в атмосферу будет выделено огромное количество метана и углекислого газа, и, кроме того, будут дестабилизированы почвы, на которых построены населенные пункты и промышленные объекты.
Арктические побережья являются одними из самых быстро меняющихся регионов на Земле. Здесь среднегодовые темпы эрозии на отдельных участках с начала 2000-х годов удвоились по сравнению со второй половиной двадцатого века. Эти темпы сохранятся или даже ускорятся.
Более 70% инфраструктуры в российской Арктике находится в районах «с высоким потенциалом таяния вечной мерзлоты». Деградация этих слоев наблюдается с 1990-х годов, и эта тенденция продолжается. Ученые подсчитали, что стоимость поддержания инфраструктуры в рабочем режиме может стоить России от 14 до 28 миллиардов рублей ежегодно в период с 2020 по 2050 годы.
В общей сложности, к середине текущего столетия дестабилизация промерзлых почв лишит мировую экономику около $15,5-35 млрд. Альпы, а также некоторые регионы Гренландии и Шпицбергена понесут минимальные потери, а около трети или половины этих потерь, от $7 до $15 млрд, придется на Россию. Вторым проблемным регионом станет Аляска (от $1,5 до $6 млрд).
Специалисты предлагают уже сейчас приступить к разработке и внедрению технологий, которые замедлят таяние вечной мерзлоты вблизи инфраструктурных объектов. Среди идей – установка в Арктике воздушных конвекторов и других систем, ускоряющих вывод тепла из грунта для сохранения его стабильной температуры.
Животные также могут помочь в решении проблемы.