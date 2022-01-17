В какую сумму обойдется России таяние вечной мерзлоты

Более 70% инфраструктуры в российской Арктике находится в районах «с высоким потенциалом таяния вечной мерзлоты». Деградация этих слоев наблюдается с 1990-х годов, и эта тенденция продолжается. Ученые подсчитали, что стоимость поддержания инфраструктуры в рабочем режиме может стоить России от 14 до 28 миллиардов рублей ежегодно в период с 2020 по 2050 годы.



В общей сложности, к середине текущего столетия дестабилизация промерзлых почв лишит мировую экономику около $15,5-35 млрд. Альпы, а также некоторые регионы Гренландии и Шпицбергена понесут минимальные потери, а около трети или половины этих потерь, от $7 до $15 млрд, придется на Россию. Вторым проблемным регионом станет Аляска (от $1,5 до $6 млрд).

Специалисты предлагают уже сейчас приступить к разработке и внедрению технологий, которые замедлят таяние вечной мерзлоты вблизи инфраструктурных объектов. Среди идей – установка в Арктике воздушных конвекторов и других систем, ускоряющих вывод тепла из грунта для сохранения его стабильной температуры.

Животные также могут помочь в решении проблемы.