В Калифорнии запретят изделия из меха и выступления зверей в цирках

Против нововведения ожидаемо выступили представители меховой индустрии, чья прибыль ежегодно составляет 1,5 млрд. долларов. Ассоциация изготовителей планирует предъявить правительству иск. Противники закона также говорят о возможности возникновения «черного рынка» меховых изделий.



Кроме того, Ньюсом подписал ряд других документов, направленных на защиту зверей. В частности, рысь была внесена в список животных, охраняемых законом: с 2025 года в Калифорнии будет запрещено охотиться, ставить ловушки и умерщвлять ее любым другим способом.



Наконец, незаконными станут выступления в цирках большинства представителей фауны, таких как медведи, слоны, лошади, львы и тигры. В этом случае Калифорния стала третьим штатом страны с подобным запретом после Гавайев и Нью-Джерси. На проведение родео правило не распространяется.