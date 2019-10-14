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Природа

В Калифорнии запретят изделия из меха и выступления зверей в цирках

Анастасия Баринова
14 октября 2019
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Фото: Travelswiss1 / Flickr.com
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Фото: P Darwin Picklesimer/Twitter
Закон вступит в силу в 2023 году.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал закон о запрете на изготовление изделий из натурального меха, их продажу и распространение на территории всего штата. Документ вступает в силу с начала 2023 года, за нарушения положен штраф в размере 1000 долларов. В США это первый закон такого рода. 

С этого времени будет запрещено использовать мех в производстве одежды, сумок, обуви, головных уборов, сувениров и любых других вещей. Исключение составляют чучела животных, а также предметы, предназначенные для совершения религиозных обрядов.

Зоозащитники горячо поддержали инициативу. На их стороне и крупнейшие дизайнерские компании, такие как Versace, Gucci и Giorgio Armani, заявившие о планах по прекращению разработок модельных рядов с использованием меха.

Против нововведения ожидаемо выступили представители меховой индустрии, чья прибыль ежегодно составляет 1,5 млрд. долларов. Ассоциация изготовителей планирует предъявить правительству иск. Противники закона также говорят о возможности возникновения «черного рынка» меховых изделий.

Кроме того, Ньюсом подписал ряд других документов, направленных на защиту зверей. В частности, рысь была внесена в список животных, охраняемых законом: с 2025 года в Калифорнии будет запрещено охотиться, ставить ловушки и умерщвлять ее любым другим способом.

Наконец, незаконными станут выступления в цирках большинства представителей фауны, таких как медведи, слоны, лошади, львы и тигры. В этом случае Калифорния стала третьим штатом страны с подобным запретом после Гавайев и Нью-Джерси. На проведение родео правило не распространяется.