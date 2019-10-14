В Калифорнии запретят изделия из меха и выступления зверей в цирках

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom) подписал закон о запрете на изготовление изделий из натурального меха, их продажу и распространение на территории всего штата. Документ вступает в силу с начала 2023 года, за нарушения положен штраф в размере 1000 долларов. В США это первый закон такого рода.
I just signed #AB44 -- one of the strongest animal rights laws in US History -- making California the first state in the nation to ban new fur sales.— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 12, 2019
Also signed a package of important bills that will bring an end to the cruel treatment of many animals across our state. https://t.co/xvHfBt3Jz5
С этого времени будет запрещено использовать мех в производстве одежды, сумок, обуви, головных уборов, сувениров и любых других вещей. Исключение составляют чучела животных, а также предметы, предназначенные для совершения религиозных обрядов.
Зоозащитники горячо поддержали инициативу. На их стороне и крупнейшие дизайнерские компании, такие как Versace, Gucci и Giorgio Armani, заявившие о планах по прекращению разработок модельных рядов с использованием меха.
Hey @AsmEGarciaAD56, @J_GallagherAD3, @FrankBigelowCA, @AsmStevenChoi68, @KansenChu, @BrianDahleCA, @laurafriedman43, @AsmGarcia, @AsmToddGloria, @Ash_Kalra, @MarcLevine, @AsmBlancaRubio, @rudysalasjr, @JimWoodAD2— Shymal "SoyBoy" Raj (@shymal_raj) March 4, 2019
Help us #MakeFurHistory by passing #AB44 pic.twitter.com/KNXTU7YORa
Против нововведения ожидаемо выступили представители меховой индустрии, чья прибыль ежегодно составляет 1,5 млрд. долларов. Ассоциация изготовителей планирует предъявить правительству иск. Противники закона также говорят о возможности возникновения «черного рынка» меховых изделий.
Кроме того, Ньюсом подписал ряд других документов, направленных на защиту зверей. В частности, рысь была внесена в список животных, охраняемых законом: с 2025 года в Калифорнии будет запрещено охотиться, ставить ловушки и умерщвлять ее любым другим способом.
Наконец, незаконными станут выступления в цирках большинства представителей фауны, таких как медведи, слоны, лошади, львы и тигры. В этом случае Калифорния стала третьим штатом страны с подобным запретом после Гавайев и Нью-Джерси. На проведение родео правило не распространяется.