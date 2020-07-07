В Канаде кто-то обезглавливает морских львов. Виновник неизвестен

Неясно, как именно эти животные погибли, но, посмотрев на фотографии погибших сивучей, Анна Холл, которая специализируется на морских млекопитающих в компании акустического мониторинга передвижения морских обитателей Sea View Marine Science, сказала, что виновниками произошедшего скорее всего являются люди, а не естественные враги сивучей вроде косаток или акул.

«Мне кажется, что это совершено преднамеренно одним человеком или даже группой людей», — сказала Холл канадскому новостному каналу CTV News.

Как сообщает Канадская вещательная корпорация (CBC), пять обезглавленных сивучей — не первые подобные жертвы. В 2013 году на острове были обнаружены четыре морских льва, обезображенных таким же образом, а год спустя 12 таких животных были найдены на побережье Квебека. Однако причина таких страшных смертей так и не была установлена. Холл призывает правительственных чиновников провести вскрытие животных с надеждой узнать больше об обезглавленных морских млекопитающих.

До сих пор неясно, почему эти животные были мишенью для неизвестного убийцы (или осквернителя тел); в то время как шкуры и усы морских львов иногда используются для создания различных артефактов (барабанов, масок, традиционных поделок), для этих действий требуется разрешение, и о каждом убитом сивуче необходимо сообщать в Министерство рыболовства и океанов Канады (DFO). Однако таких сообщений не возникало; не выдавались и разрешения на использование туш морских львов.

Во время своего онлайн-расследования Шорт узнала, что некоторые коренные народы Канады предлагали выдать им разрешение на добычу морских львов Стеллера: по мере роста их популяции начала резко сокращаться численность некоторых лососевых и других охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб, которыми питались эти тюлени. Тем не менее, нет веских причин подозревать, что обезглавленные морские львы стали жертвами недовольных представителей коренных народов.

Стефан Лейр, профессор ветеринарной медицины из Университета Монреаля предположил, что виновниками произошедшего могут быть другие животные, а именно падальщики.