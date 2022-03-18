В Канаде поймали трехметрового осетра: видео

Мужчина выловил в реке огромную рыбу весом 272 килограмма и отпустил ее.

Житель Канады выловил в реке Фрейзер трехметрового осетра весом 272 килограмма. Огромная рыба попалась Иву Биссону — владельцу рыболовной туристической компании. Биссон выложил в сеть запись, на кадрах которой видно, как он вытаскивает огромную рыбу из глубины, ставит на ней метку, а затем отпускает в воду со словами «это невероятно».

Ив Биссон считает, что он был первым, кто поймал этого осетра, поскольку на рыбе не было других меток. Белые осетры, обитающие в реке Фрейзер, могут жить до ста лет и расти до шести метров в длину.

Всего в мире насчитывается около 27 видов осетров, при этом более половины из них находится под угрозой уничтожения. Осетры существуют со времен динозавров, но сегодня сталкиваются со множеством угроз. Из-за деятельности человека их ареал обитания сокращается. К тому же, многие рыбаки нарушают квоты и ловят слишком много этих рыб, которые ценятся в том числе за свою икру.

Ранее сообщалось, что канадский мальчик поймал осетра, вес которого почти в семь раз превышал его собственный. Киган Ротман вместе со своим отцом сражался с рыбой более двух часов.