В Канаде у бульдога родился зеленый щенок

Он мог получить необычный окрас из-за контакта с желчью в утробе матери.

В Канаде у трехлетней самки бульдога по кличке Фрея родился зеленый щенок. Хозяева Фреи, Тревор и Одра Мошер, думали, что у нее родилось всего семь щенков. Однако после того, как все они появились на свет, собака родила еще одного детеныша.

Последний, восьмой щенок, родился в черном мешочке, в то время как у его братьев и сестер они были прозрачными. Супруги Мошер поначалу испугались, что щенок мертворожденный, но тот вдруг начал шевелиться. Как оказалось, у Фреи родилась девочка.

«Мы стали сушить ее и заметили, что она зеленого цвета. Мы подумали, что со щенком что-то не так. Когда мы поискали информацию в интернете, оказалось, что это очень редкое явление, которое случалось всего несколько раз во всем мире. Видеть такое своими глазами удивительно», — рассказал Тревор Мошер.

По мнению специалистов, щенки могут приобретать необычный окрас из-за того, что контактируют с зелеными пигментами желчи в утробе матери. Со временем их цвет может измениться: так вышло и с питомцем семьи Моршер, спустя несколько дней после рождения его окрас стал выцветать. Тем временем, хозяева все еще выбирают щенку кличку, среди вариантов — Фиона, Васаби и Фисташка.

Ранее сообщалось, что в Вермельскирхене (Германия) у золотистого ретривера тоже родился щенок мятно-зеленого цвета. Хозяева дали собаке кличку Мохито.