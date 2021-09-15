В канадском парке развлечений уже 10 лет живет косатка. Она бьется головой о стекло и зовет сородичей
Активист Фил Демерс опубликовал в сети видео, на котором косатка бьется головой о стенку резервуара, в котором она содержится. В ролике запечатлена косатка по имени Киска, которую нередко называют самым одиноким китом в мире.
Как выяснилось, ролик был сделан в канадском парке развлечений Marineland в Онтарио. Демерс сам был сотрудником этого парка и давно следит за судьбой животного.
Киску выловили в молодом возрасте в водах Исландии еще в 1979 году. Долгое время она жила в аквариуме с сородичами, но в 2011 году осталась одна, поскольку пережила всех остальных косаток, включая пять собственных телят. С тех пор Киска находится в изоляции и, судя по видео, доведена до полного отчаяния.
На другом видео, записанном в июле, видно, как Киска вяло перемещается по аквариуму и зовет сородичей звуком, похожим на стон.
UPDATE: We have more heartbreaking video of Kiska, MarineLand’s last surviving orca floating listlessly at the surface of her concrete pool. She has lived in complete isolation since 2011. Witnesses say she often calls out for other orcas. #FreeKiska pic.twitter.com/TWyw9x781B— Phil Demers (@walruswhisperer) July 16, 2021
Судьба Киски привлекла внимание пользователей соцсетей и зоозащитников. В соцсетях распространяется хэштег #FreeKiska в поддержку несчастной косатки, а на портале change.org петиция за ее перевод в более подходящее место, например, в китовый заповедник набрала свыше 118 тысяч подписей.
Камилла Лабчук, исполнительный директор национальной организации по защите прав животных Animal Justice, заявила, что ее организация подала жалобу с просьбой расследовать, нарушает ли Marineland закон, удерживая Киску в таких условиях.
В Канаде в 2019 году был принят закон, запрещающий содержание любых китов в неволе. Однако он не касается тех морских млекопитающих, которые уже находились в неволе на время принятия закона.
По словам Лабчук, после стольких лет в неволе выпускать косатку в дикую природу нельзя, но есть некоторая надежда, что однажды Киска будет переведена в китовый заповедник, который в настоящее время строится в Новой Шотландии, восточной приморской провинции Канады.
Тем не менее, по словам Лабчук, есть несколько вещей, которые руководство парка может сделать для Киски уже сейчас. Например, перевести ее в аквариум с другими морскими животными, такими как белухи или дельфины, чтобы улучшить ее социализацию.
На YouTube канале Marineland есть ролик, на котором Киска еще выглядит не такой отчаявшейся, как сейчас, но датируется он 2013 годом.
По данным организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») за последнее десятилетие в Marineland погибли десятки дельфинов и китов. Организация называет парк «одним из худших мест для морских животных в мире».
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