В канадском парке развлечений уже 10 лет живет косатка. Она бьется головой о стекло и зовет сородичей

В сети распространяются душераздирающие ролики с одиноким морским млекопитающим.

UPDATE: We have more heartbreaking video of Kiska, MarineLand’s last surviving orca floating listlessly at the surface of her concrete pool. She has lived in complete isolation since 2011. Witnesses say she often calls out for other orcas. #FreeKiska pic.twitter.com/TWyw9x781B