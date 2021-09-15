В канадском парке развлечений уже 10 лет живет косатка. Она бьется головой о стекло и зовет сородичей

Как выяснилось, ролик был сделан в канадском парке развлечений Marineland в Онтарио. Демерс сам был сотрудником этого парка и давно следит за судьбой животного.

Киску выловили в молодом возрасте в водах Исландии еще в 1979 году. Долгое время она жила в аквариуме с сородичами, но в 2011 году осталась одна, поскольку пережила всех остальных косаток, включая пять собственных телят. С тех пор Киска находится в изоляции и, судя по видео, доведена до полного отчаяния.

На другом видео, записанном в июле, видно, как Киска вяло перемещается по аквариуму и зовет сородичей звуком, похожим на стон.