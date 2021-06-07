В Китае провели самую масштабную операцию по спасению медведей
Фонд Animals Asia успешно завершил крупнейшую в своем роде операцию по спасению животных. Сотрудники фонда перевезли 101 гималайского медведя, спасённого с ферм по добыче медвежьей желчи в Китае, в их новый дом в Чэнду.
Медведей для добычи вещества из их желчных пузырей разводят в Китае, Северной Корее, Южной Корее, Лаосе, Вьетнаме и Бирме. Медвежья желчь востребована в традиционной китайской медицине, хотя её польза в современной фармакологии никогда не была доказана.
Для добычи медвежьей желчи животных помещают в тесные клетки, носящие название «клетки давления» или «клетки экстракции». Желчь извлекают инвазивным хирургическим путем. Такие действия сокращают жизнь медведей до пяти лет, хотя в естественных условиях эти животные могут доживать до 35 лет.
История по спасению медведей началась в 2013 году, когда новый владелец фермы по добыче медвежьей желчи решил прекратить эту ужасающую практику и связался с Animals Asia. Изначальный план состоял в том, чтобы превратить ферму во второй в стране приют для медведей, однако бюрократические препятствия не позволили этого сделать.
Потребовалось восемь лет, чтобы преодолеть все юридические препятствия и добиться права вывоза медведей в медвежий приют в Чэнду. Эта сложная с точки зрения логистики миссия была осуществлена с 19 апреля по 27 мая. Животных перевозили в три захода на девяти грузовиках на расстояние в 1200 километров.
По словам представителей Animals Asia, все медведи успешно перенесли это длинное путешествие. Первые 30 дней в приюте животные проведут на карантине, прежде чем постепенно сольются с остальными медведями в центре.
Основательница и генеральный директор Animals Asia Джилл Робинсон ведет кампанию против ферм по добыче медвежьей желчи с 1993 года. Фонд поддерживают многие мировые знаменитости, включая Рики Джервейса, Джуди Денч, Лесли Никол и других звезд.
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