В Китае провели самую масштабную операцию по спасению медведей

Фонд Animals Asia успешно завершил крупнейшую в своем роде операцию по спасению животных. Сотрудники фонда перевезли 101 гималайского медведя, спасённого с ферм по добыче медвежьей желчи в Китае, в их новый дом в Чэнду.

Медведей для добычи вещества из их желчных пузырей разводят в Китае, Северной Корее, Южной Корее, Лаосе, Вьетнаме и Бирме. Медвежья желчь востребована в традиционной китайской медицине, хотя её польза в современной фармакологии никогда не была доказана.

Для добычи медвежьей желчи животных помещают в тесные клетки, носящие название «клетки давления» или «клетки экстракции». Желчь извлекают инвазивным хирургическим путем. Такие действия сокращают жизнь медведей до пяти лет, хотя в естественных условиях эти животные могут доживать до 35 лет.

История по спасению медведей началась в 2013 году, когда новый владелец фермы по добыче медвежьей желчи решил прекратить эту ужасающую практику и связался с Animals Asia. Изначальный план состоял в том, чтобы превратить ферму во второй в стране приют для медведей, однако бюрократические препятствия не позволили этого сделать.