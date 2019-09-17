В Китае собираются клонировать панд

Недавно китайская биотехнологическая компания Sinogene сообщила об успешном клонировании котенка. Прототипом послужил кот, который умер из-за болезни, а владелец слишком привязался именно к этому животному и не хотел заводить нового питомца.



Несмотря на то, что результаты не слишком порадовали заказчика, Sinogene продолжит работу по клонированию домашних животных. В ее планах – внести таким же образом вклад в возрождение исчезающих видов. Заместитель генерального директора компании Ван Инин рассказал, что работа будет вестись при сотрудничестве с пекинским зоопарком – крупнейшим в стране центром по разведению, защите и демонстрации редких животных.



Идею поддерживает ведущий китайский специалист по пандам Чэнь Даюань. По его словам, в качестве суррогатной матери для клонированной панды может выступить обыкновенная кошка: несмотря на разницу в размерах взрослых животных, новорожденные медвежата и котята весят примерно одинаково – около 100 г.