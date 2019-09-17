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Природа

В Китае собираются клонировать панд

Анастасия Баринова
17 сентября 2019
Панда. Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Панда. Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
Панда. Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
Работу проведет та же компания, что уже клонировала котенка.

Недавно китайская биотехнологическая компания Sinogene сообщила об успешном клонировании котенка. Прототипом послужил кот, который умер из-за болезни, а владелец слишком привязался именно к этому животному и не хотел заводить нового питомца.

Несмотря на то, что результаты не слишком порадовали заказчика, Sinogene продолжит работу по клонированию домашних животных. В ее планах – внести таким же образом вклад в возрождение исчезающих видов. Заместитель генерального директора компании Ван Инин рассказал, что работа будет вестись при сотрудничестве с пекинским зоопарком – крупнейшим в стране центром по разведению, защите и демонстрации редких животных.

Идею поддерживает ведущий китайский специалист по пандам Чэнь Даюань. По его словам, в качестве суррогатной матери для клонированной панды может выступить обыкновенная кошка: несмотря на разницу в размерах взрослых животных, новорожденные медвежата и котята весят примерно одинаково – около 100 г.

Точную дату начала подобных экспериментов в Sinogene не называют.

«Пока мы работаем над созданием собак и кошек, используя матку соответствующих животных для вынашивания клонируемых зародышей. Однако у панд крайне низкая способность воспроизводства, поэтому Чэнь Даюань предложил их клонировать при помощи других зверей», – Ван Инин.

Ученый напомнил, что в прошлом был прецедент, когда при помощи собаки удалось клонировать волка, а это означает, что панды могут быть рождены другими представителями фауны. «Разумеется, это непростая задача, к тому же для ее выполнения нам потребуются дополнительные материалы», – говорит Ван Инин.

Узнайте, почему пандам сложно продолжать род самостоятельно.

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