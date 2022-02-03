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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

В Коми северного оленя спасли из болота: видео

Мария Фролова

Фото: Павел Кихлатон
Фото: Денис Ульянкин

Фото: Павел Кихлатон

В Республике Коми сняли на видео спасение оленя, провалившегося в болото и застрявшего в снегу по самые рога. Попавшее в беду животное заметили люди и поспешили на помощь.

Молодой олень провалился в пробоину во льду в селе Ижма. Увязшее в болоте под снегом животное увидели несколько мужчин, катавшихся в той местности на снегоходах. Один из них, вооружившись небольшой лопатой, отправился на помощь рогатому, а другой стал снимать происходящее на смартфон.

За спасательной операцией внимательно наблюдал другой олень, прогуливавшийся неподалеку.

Водитель снегохода быстро откопал животное из снега, а потом вместе с приятелем вытащил оленя за рога. Судя по всему, тот находился в болоте достаточно долго: он был весь в грязи и поначалу не мог нормально ходить. Немного оправившись, олень побежал навстречу своему сородичу.

«Вот интересные животные, смотрите: дождался друг своего провалившегося товарища. Встретились. Будет жить, все нормально», — прокомментировал автор видео.

Спасенным животным мог оказаться как юный самец, так и самка – у северных оленей рога есть у всех представителей вида. 

Ранее жители американского штата Мичиган сняли на видео драку самцов оленей. Во время поединка они намертво сцепились рогами и не могли разойтись. В итоге прохожим пришлось разнимать животных.

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