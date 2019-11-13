В Красную книгу РФ могут не войти находящиеся под угрозой животные

]Стало известно, что в новую редакцию Красной книги РФ, которая не переиздавалась уже больше 20 лет (с 1998 года) могут не попасть многие «спорные» виды животных и птиц, защиты над которыми ученые добиваются довольно давно. Это следует из проекта приказа об утверждении «списка объектов животного мира», занесенных в Красную книгу РФ, о котором сообщает «Коvмерсантъ». В частности, в новом документе снова нет упоминания о гималайском медведе (вид уязвим из-за уничтожения среды обитания), каспийском тюлене, уссурийском пятнистом олене, косатке (которые стали главными героями печальной истории о «китовой тюрьме») и подвидах гуменника, которых планировалось внести в Красную книгу ранее. Без защиты могут остаться и другие виды зверей и птиц.

Еще в 2018 году Минюст отказался регистрировать новую редакцию Красной книги РФ. Тогда по итогам голосования комиссии, возглавляемой главой Минприроды Сергеем Донским, краснокнижными животными стали гималайский медведь, каспийский тюлень, северный олень, сибирский горный козел, косатка. РАН список согласовала, но в Минюст министерство природы отправило почему-то скорректированный список, откуда вышеперечисленные виды были исключены (и об этом с учеными не посоветовались). Корректировку списка уже после согласования с учеными в министерстве объясняли тем, что «для включения видов в Красную книгу должны быть данные по их численности, подтвержденные результатами мониторинга видов, а их не было». Минюст тогда новую редакцию Красной книги РФ не зарегистрировал.