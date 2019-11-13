В Красную книгу РФ могут не войти находящиеся под угрозой животные
]Стало известно, что в новую редакцию Красной книги РФ, которая не переиздавалась уже больше 20 лет (с 1998 года) могут не попасть многие «спорные» виды животных и птиц, защиты над которыми ученые добиваются довольно давно. Это следует из проекта приказа об утверждении «списка объектов животного мира», занесенных в Красную книгу РФ, о котором сообщает «Коvмерсантъ». В частности, в новом документе снова нет упоминания о гималайском медведе (вид уязвим из-за уничтожения среды обитания), каспийском тюлене, уссурийском пятнистом олене, косатке (которые стали главными героями печальной истории о «китовой тюрьме») и подвидах гуменника, которых планировалось внести в Красную книгу ранее. Без защиты могут остаться и другие виды зверей и птиц.
Еще в 2018 году Минюст отказался регистрировать новую редакцию Красной книги РФ. Тогда по итогам голосования комиссии, возглавляемой главой Минприроды Сергеем Донским, краснокнижными животными стали гималайский медведь, каспийский тюлень, северный олень, сибирский горный козел, косатка. РАН список согласовала, но в Минюст министерство природы отправило почему-то скорректированный список, откуда вышеперечисленные виды были исключены (и об этом с учеными не посоветовались). Корректировку списка уже после согласования с учеными в министерстве объясняли тем, что «для включения видов в Красную книгу должны быть данные по их численности, подтвержденные результатами мониторинга видов, а их не было». Минюст тогда новую редакцию Красной книги РФ не зарегистрировал.
Одновременно из Красной книги планируется исключить ряд животных. Так, без защиты могут остаться атлантический белобокий, беломордый и серый дельфины, серый и обыкновенный тюлени, китайский окунь, европейский хариус, а также перевязка (животное из семейства куньих).
В Минприроды «Коммерсанту» заявили, что проект списка, подготовленный к заседанию комиссии, учитывал рекомендации ученых, заключение РАН, позицию Минсельхоза. В ведомстве обратили внимание, что замечания находятся в проработке. По итогам заседания по большинству «спорных» видов предлагается провести дополнительные совещания «для выработки единой позиции» до 15 ноября — это следует из проекта протокола заседания комиссии (также есть в распоряжении «Коммерсанта»).
В этом году вокруг новой редакции Красной книги разгорелся новый скандал: как выяснилось, Минприроды существенно скорректировало состав комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, сократив с 69 членов до 44, из которых осталось лишь 20 ученых, хотя их в комиссии всегда было большинство, остальные — сотрудники Минприроды и подведомственных учреждений, а также региональных охотничьих департаментов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Возможно, это произошло по просьбам Росохотрыболовсоюза, который решил исключить возможность одновременного участия ученых и в секциях экспертов, и в составе комиссии. По словам представителей ведомства, это могло привести к конфликту интересов и включению в Красную книгу тех видов животных и растений, за которых ратуют ученые, на этих конкретных видах специализирующиеся.