В Лапландии стартовал Чемпионат по обниманию деревьев

13 – 28 августа 2021 года

Принять участие может любой человек из любой точки мира. Для этого нужно найти любимое дерево и крепко его обнять, сфотографировать процесс и поделиться этим изображением с другими. Фотографии будут размещены в приложении HaliPuu’s Forest in Your Pocket. В нем также можно будет увидеть карту обнятых деревьев и мест, где были сделаны фото.

Как стать участником Чемпионата в онлайн-формате?

Загрузите фотографию (без видео), на которой изображены вы или ваши близкие и друзья, обнимающие дерево, на сайт ИЛИ опубликуйте фото в Instagram и поставьте хэштеги #TreeHugging2021 и #HaliPuu. Заявки принимаются до 11 утра 28 августа.

Укажите географические координаты для того, чтобы местонахождение вашего дерева можно было обозначить в приложении HaliPuu’s Forest in Your Pocket. Это легко сделать с помощью Google-карт или функции внутреннего компаса, которая есть у большинства телефонов.

Расскажите почему вам захотелось обнять именно это дерево и почему у вас возникла такая идея.

Судьи, среди которых будет лесоруб, старший советник национального парка Паллас-Юлдстунтури (Pallas-Yllдstunturi National Park), эксперт по проблемам леса, а также независимый художник внимательно изучат все фотографии и выберут самый искренний и креативный снимок.

Победитель онлайн-чемпионата будет объявлен в полдень в воскресенье, 29 августа в эфире прямой трансляции HaliPuu (https://happs.tv/@RiittaRW).