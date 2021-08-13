В Лапландии стартовал Чемпионат по обниманию деревьев

Организаторы фестиваля уверены, что Чемпионат поможет найти гармонию между окружающим миром и самим собой, где бы вы ни находились, а заодно обрести покой и найти единомышленников.
Чемпионат мира по обниманию деревьев 2021 пройдет в два этапа. Помимо обширной онлайн-программы, которая продлится две недели, 21 августа соревнования пройдут и в «живом» формате в лесу ХалиПуу (HaliPuu) на горнолыжном курорте Леви.
Как принять участие?
13 – 28 августа 2021 года
Принять участие может любой человек из любой точки мира. Для этого нужно найти любимое дерево и крепко его обнять, сфотографировать процесс и поделиться этим изображением с другими. Фотографии будут размещены в приложении HaliPuu’s Forest in Your Pocket. В нем также можно будет увидеть карту обнятых деревьев и мест, где были сделаны фото.
Как стать участником Чемпионата в онлайн-формате?
- Загрузите фотографию (без видео), на которой изображены вы или ваши близкие и друзья, обнимающие дерево, на сайт ИЛИ опубликуйте фото в Instagram и поставьте хэштеги #TreeHugging2021 и #HaliPuu. Заявки принимаются до 11 утра 28 августа.
- Укажите географические координаты для того, чтобы местонахождение вашего дерева можно было обозначить в приложении HaliPuu’s Forest in Your Pocket. Это легко сделать с помощью Google-карт или функции внутреннего компаса, которая есть у большинства телефонов.
- Расскажите почему вам захотелось обнять именно это дерево и почему у вас возникла такая идея.
Судьи, среди которых будет лесоруб, старший советник национального парка Паллас-Юлдстунтури (Pallas-Yllдstunturi National Park), эксперт по проблемам леса, а также независимый художник внимательно изучат все фотографии и выберут самый искренний и креативный снимок.
Победитель онлайн-чемпионата будет объявлен в полдень в воскресенье, 29 августа в эфире прямой трансляции HaliPuu (https://happs.tv/@RiittaRW).
Победитель сможет присоединиться к оффлайн соревнованию в лесу ХалиПуу (HaliPuu) на следующий год, а также получит в подарок путешествие на двоих в Лапландию!
Офлайн-Чемпионат подразумевает сражение сразу в трех дисциплинах:
• Скорость. На первом этапе участники будут соревноваться в том, кто обнимет больше деревьев на заданной территории за восемь минут. При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее 5 секунд.
• Искренность. В следующем раунде будет оцениваться, насколько душевно спортсмен обнимает дерево за одну минуту.
• Фристайл. В финальном этапе судьи оценят, насколько креативно участники подойдут к процессу обнимания деревьев в течение минуты.
Победитель во всех трех категориях будет удостоен престижного звания Чемпиона мира по обниманию деревьев 2021 года, а также сможет опробовать знаменитый «Арктический кокон» от HaliPuu.