В лесу вырос «волосатый лед»: это что такое?

Впервые ученые описали эту структуру 100 лет назад, уже тогда предположив, что в ее основе лежит грибок, но только в 2015 году этому было найдено подтверждение. Для образования «волос» нужно сочетание нескольких факторов: температура около 0 °C, высокая влажность и наличие гриба Exidiopsis effusa, внешне напоминающего обычную плесень.



Когда внутри гниющей древесины находится жидкая вода, при столкновении с холодным воздухом она «высасывается» на поверхность, но застывает не крупными ледяными кристаллами, как происходит обычно, а вытягивается тонкими нитями длиной до 20 см – и виной тому как раз невзрачный белый гриб.