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Природа

В лесу вырос «волосатый лед»: это что такое?

Анастасия Баринова
17 декабря 2019
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Фото: lorna_mann/Instagram
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Фото: sylvana_von_ende/Instagram
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Фото: hagemanstefan/Instagram
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Фото: shannonsnaturephotos/Instagram
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Фото: ellu_h/Instagram
Необычное образование встречается в лесах по всей планете между 45 и 55 градусами северной широты.

Зимой в широколиственных лесах появляется удивительное образование: кажется, будто на гнилой ветке дерева вырос густой пушистый мех или чья-то шевелюра. Но если потереть их руками – становится ясно, что структура у этих локонов совсем другая – «пряди» холодные и эфемерные.

Впервые ученые описали эту структуру 100 лет назад, уже тогда предположив, что в ее основе лежит грибок, но только в 2015 году этому было найдено подтверждение. Для образования «волос» нужно сочетание нескольких факторов: температура около 0 °C, высокая влажность и наличие гриба Exidiopsis effusa, внешне напоминающего обычную плесень.

Когда внутри гниющей древесины находится жидкая вода, при столкновении с холодным воздухом она «высасывается» на поверхность, но застывает не крупными ледяными кристаллами, как происходит обычно, а вытягивается тонкими нитями длиной до 20 см – и виной тому как раз невзрачный белый гриб.

Разрушая древесину, E. effusa вырабатывает сложные молекулы, такие как лигнин и танин, которые, смешиваясь с водой, препятствуют слипанию ледяных нитей в более стабильные формы – вот и получаются волосатые наросты, удивляющие прохожих.

Но до конца этот механизм еще не изучен. Непонятно, почему грибок выбирает только широколиственные леса, где присутствуют дубы, липы, клены и ясени, но отсутствуют хвойные деревья. Неизвестно, почему «ледяные волосы» встречаются только между 45 и 55 градусами северной широты, тогда как похожие природные и погодные условия бывают и в других частях планеты. И кто знает, нет ли в лесах других причудливых форм ледяных кристаллов, еще не найденных?

Узнайте, почему нельзя убирать упавшие деревья.