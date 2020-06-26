В медузах нет калорий. Так зачем многие животные их едят?

Медузы ну никак не подходят подводным обитателям в качестве полезного перекуса: в них нет ни жиров, ни белков, ни углеводов (а еще мы очень сомневаемся, что медуз может назвать вкусными даже самый непритязательный едок). По сути, эти стрекающие призраки океанов состоят практически из одной воды и некалорийны, однако они входят в рацион многих морских животных.
Так, ушастыми медузами (Aurelia aurita) не прочь поживиться некоторые рыбы, ракообразные, актинии (морские анемоны), черепахи и даже кораллы. Ученые решили выяснить, в чем тут дело, и два года подряд раз в две недели вылавливали из залива Килер-Фёрде на севере Германии ушастых медуз, а затем исследовали их. Результаты своей работы они опубликовали в издании Journal of Plankton Research.
Команда исследователей выяснила, что содержание жирных кислот в Aurelia aurita варьировалось в зависимости от сезона, также были обнаружены колебания в количестве кислот в зависимости от стадии развития: у взрослых особей с развитыми репродуктивными органами было отмечено самое высокое их содержание.
Среди незаменимых жирных кислот в медузах обнаружили докозагексаеновую кислоту, арахидоновую кислоту и эйкозапентаеновую кислоту.
«Медузы, скорее всего, не просто являются удобной добычей для многих хищников-оппортунистов, не очень разборчивых в пище. Конечно, хищник не получает много пользы от поедания одной медузы, но если он съест много, это изменит ситуацию и обеспечит хищника ценными жирными кислотами», отмечают ученые. Иными словами, низкое качество такой небогатой полезными компонентами пищи компенсируется ее количеством. Например, ученые заметили, что лосось поедает медуз в 20 раз быстрее, чем креветок.
Поэтому, если хищнику не нужно тратить много энергии на употребление в пищу медуз, эта стратегия добычи начинает обретать смысл. А сил на охоту на медуз и впрямь нужно немного: эти стрекающие не могут резво уплыть от хищника, и их можно поедать целыми группами, наткнувшись на косяк покачивающихся под водой прозрачных медуз.
Учитывая глобальные изменения климата, которые влияют и на Мировой океан, ученые считают, что растущие популяции медуз могут заменить другие объекты добычи в океанах.
«Поскольку мы можем наблюдать увеличение количества медуз, я подозреваю, что мы также увидим изменение в популяциях хищников, особенно в тех районах, где изобилие обычных их жертв может подвергаться опасности из-за меняющейся окружающей среды», — говорит Джавидпур.
Аурелий называют настоящими медузами. Они (к слову, как и кораллы) относятся к классу сцифоидных из типа стрекающих. Взрослые особи сцифоидных медуз выглядят как перевернутые блюдца или колышущиеся парашюты. Животные двигаются сквозь водную толщу, периодически сжимая мышцы колокола, а их щупальца усеяны стрекательными клетками, выстреливающими крошечные трубочки с зазубринами, с помощью которых они, как гарпуном, захватывают проплывающую мимо добычу. Чтобы притянуть улов ко рту, такие медузы используют похожие на праздничные ленточки отростки – ротовые лопасти. У некоторых видов на этих лопастях располагаются ротовые отверстия.
Узнайте, в чем секрет яда громадной медузы.