В медузах нет калорий. Так зачем многие животные их едят?

Команда исследователей выяснила, что содержание жирных кислот в Aurelia aurita варьировалось в зависимости от сезона, также были обнаружены колебания в количестве кислот в зависимости от стадии развития: у взрослых особей с развитыми репродуктивными органами было отмечено самое высокое их содержание.

Среди незаменимых жирных кислот в медузах обнаружили докозагексаеновую кислоту, арахидоновую кислоту и эйкозапентаеновую кислоту.

«Медузы, скорее всего, не просто являются удобной добычей для многих хищников-оппортунистов, не очень разборчивых в пище. Конечно, хищник не получает много пользы от поедания одной медузы, но если он съест много, это изменит ситуацию и обеспечит хищника ценными жирными кислотами», отмечают ученые. Иными словами, низкое качество такой небогатой полезными компонентами пищи компенсируется ее количеством. Например, ученые заметили, что лосось поедает медуз в 20 раз быстрее, чем креветок.

Поэтому, если хищнику не нужно тратить много энергии на употребление в пищу медуз, эта стратегия добычи начинает обретать смысл. А сил на охоту на медуз и впрямь нужно немного: эти стрекающие не могут резво уплыть от хищника, и их можно поедать целыми группами, наткнувшись на косяк покачивающихся под водой прозрачных медуз.