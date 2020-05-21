В Мексике обнаружили новый вид грибоязычных саламандр

Во влажных тропических лесах мексиканского штата Герреро, что находится в южной части страны, герпетологи обнаружили неизвестную науке саламандру. Небольшое (и очень симпатичное) хвостатое земноводное черного цвета было найдено во время экспедиции ученых в центральную часть горного хребта Сьерра-Мадре-дель-Сур.

Открытый вид саламандр назвали Bolitoglossa coaxtlahuacana — в честь мексиканской деревни Coaxtlahuacán, неподалеку от которого нашли земноводных. Таким образом исследователи решили выразить признательность жителям деревни, которые были дружелюбны с учеными и помогали им во время полевых работ.