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Природа

В Мексике обнаружили новый вид грибоязычных саламандр

Анастасия Крутикова
21 мая 2020
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Bolitoglossa coaxtlahuacana
Фото: Ricardo Palacios Aguilar, Antonio Yolocalli Cisneros-Bernal/ novataxa.blogspot.com
Их назвали в честь близлежащей деревни.

Во влажных тропических лесах мексиканского штата Герреро, что находится в южной части страны, герпетологи обнаружили неизвестную науке саламандру. Небольшое (и очень симпатичное) хвостатое земноводное черного цвета было найдено во время экспедиции ученых в центральную часть горного хребта Сьерра-Мадре-дель-Сур. 

Открытый вид саламандр назвали Bolitoglossa coaxtlahuacana — в честь мексиканской деревни Coaxtlahuacán, неподалеку от которого нашли земноводных. Таким образом исследователи решили выразить признательность жителям деревни, которые были дружелюбны с учеными и помогали им во время полевых работ. 

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Ricardo Palacios Aguilar, Antonio Yolocalli Cisneros-Bernal Bolitoglossa coaxtlahuacana

Новая саламандра относится к роду грибоязычных (Bolitoglossa) и семейству безлегочных (Plethodontidae) саламандр. Безлегочные саламандры (как вы должны были догадаться) лишены легких, но это нисколько не мешает им радоваться жизни: дыхание у этих земноводных происходит прямо через кожу. Более того, Plethodontidae — одно из самых распространенных семейств саламандр, в котором насчитывается около 380 видов.  

Новый вид отнесли к подроду безлегочных саламандр Oaxakia, который теперь стал насчитывать шесть видов. 

Ученые напоминают об относительной неизученности штата Герреро в плане разнообразия земноводных на его территории (и обнаружение изолированной группы саламандр, оказавшихся представителями нового вида, это только подтверждает). Они пишут о том, что в прошлом веке там было известно всего об одном виде хвостатых амфибий. Позже их количество возросло до 15, но нельзя исключать, что на самом деле биоразнообразие саламандр намного больше. Целиком исследование можно почитать здесь

Узнайте про настоящих саламандр, которые жуют с помощью нёба.

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