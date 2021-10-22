В Морском заповеднике впервые засняли кладку гигантского осьминога: видео
Самка крупнейшего в мире осьминога Дофлейна (Enteroctopus dofleini), сторожащая кладку, впервые попала на видео в акватории Дальневосточного морского заповедника (под управлением ФГБУ «Земля леопарда»).
Редчайшие кадры сумел добыть известный подводный оператор Дмитрий Рудась. На видео самка осьминога заботливо поглаживает щупальцами прикреплённые к скале гроздья белых икринок. Мудрая мама выбрала для будущего потомства подходящие «ясли»: осьминог на кладке обнаружен в уютном углублении под большой скалой.
Нерест у гигантских осьминогов происходит осенью. Инкубационный период икринок составляет от 3 до 8 месяцев. Самка будет оберегать свою икру до того самого момента, когда из неё вылупятся маленькие осьминоги. При этом она не просто охраняет будущее потомство и ухаживает за икринками, но и обеспечивает приток свежей воды. В финале этой трогательной истории рождение идёт бок о бок с гибелью матери: после длительной заботы об икре истощённая самка погибает.
Съёмка проводилась в районе острова Большой Пелис, который входит в Восточный участок заповедника. Это самый крупный участок, являющийся ядром охраняемой акватории. Гигантский осьминог (он же осьминог Дофлейна) встречается в этих водах регулярно. Наблюдать его чаще всего можно на скальных грунтах, на глубине до 30 метров.
Осьминожий «родильный дом» – не единственное за последнее время радостное открытие, касающееся успешного размножения уникальных видов в заповеднике. Так, недавно на о. Фуругельма в Южном участке заповедника было установлено увеличение количества гнёзд краснокнижной малой колпицы, одной из редчайших птиц России. Теперь в Морском заповеднике 18 гнёзд, хотя два года назад их было 14. В России малая колпица встречается только в Морском заповеднике, в мире же насчитывается всего около 2000 особей.
Дальневосточный морской заповедник был образован в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, учёными проводятся научные исследования многочисленных видов животных. С 2020 года управление заповедником осуществляет ФГБУ «Земля леопарда».
А вот еще пара кадров осьминогов Дофлейна – гигантских и красивых – с нашего фотохостинга: