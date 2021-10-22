В Морском заповеднике впервые засняли кладку гигантского осьминога: видео

Самка крупнейшего в мире осьминога Дофлейна (Enteroctopus dofleini), сторожащая кладку, впервые попала на видео в акватории Дальневосточного морского заповедника (под управлением ФГБУ «Земля леопарда»).

Редчайшие кадры сумел добыть известный подводный оператор Дмитрий Рудась. На видео самка осьминога заботливо поглаживает щупальцами прикреплённые к скале гроздья белых икринок. Мудрая мама выбрала для будущего потомства подходящие «ясли»: осьминог на кладке обнаружен в уютном углублении под большой скалой.

Нерест у гигантских осьминогов происходит осенью. Инкубационный период икринок составляет от 3 до 8 месяцев. Самка будет оберегать свою икру до того самого момента, когда из неё вылупятся маленькие осьминоги. При этом она не просто охраняет будущее потомство и ухаживает за икринками, но и обеспечивает приток свежей воды. В финале этой трогательной истории рождение идёт бок о бок с гибелью матери: после длительной заботы об икре истощённая самка погибает.