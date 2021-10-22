Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

В Морском заповеднике впервые засняли кладку гигантского осьминога: видео

ФГБУ «Земля леопарда»
22 октября 2021
дофлейн сергей шанин.jpeg
Осьминог Дофлейна на снимке участника нашего фотохостинга
Фото: Сергей Шанин / nat-geo.ru
На уникальных кадрах заботливая мама сторожит большое количество икры, из которой в скором времени появятся на свет маленькие осьминожки.

Самка крупнейшего в мире осьминога Дофлейна (Enteroctopus dofleini), сторожащая кладку, впервые попала на видео в акватории Дальневосточного морского заповедника (под управлением ФГБУ «Земля леопарда»). 

Редчайшие кадры сумел добыть известный подводный оператор Дмитрий Рудась. На видео самка осьминога заботливо поглаживает щупальцами прикреплённые к скале гроздья белых икринок. Мудрая мама выбрала для будущего потомства подходящие «ясли»: осьминог на кладке обнаружен в уютном углублении под большой скалой.

Нерест у гигантских осьминогов происходит осенью. Инкубационный период икринок составляет от 3 до 8 месяцев. Самка будет оберегать свою икру до того самого момента, когда из неё вылупятся маленькие осьминоги. При этом она не просто охраняет будущее потомство и ухаживает за икринками, но и обеспечивает приток свежей воды. В финале этой трогательной истории рождение идёт бок о бок с гибелью матери: после длительной заботы об икре истощённая самка погибает.

Съёмка проводилась в районе острова Большой Пелис, который входит в Восточный участок заповедника. Это самый крупный участок, являющийся ядром охраняемой акватории. Гигантский осьминог (он же осьминог Дофлейна) встречается в этих водах регулярно. Наблюдать его чаще всего можно на скальных грунтах, на глубине до 30 метров.

«Фауна Дальневосточного морского заповедника, как и фауна залива Петра Великого в целом, выделяется большим биоразнообразием. Здесь встречаются различные «рекордсмены»: крупнейший в мире осьминог, крупнейший в мире дельфин и крупнейший в мире ушастый тюлень, – рассказал Василий Горобейко, начальник сектора «Морской» ФГБУ «Земля леопарда». – Благодаря режиму особой охраны антропогенный пресс на акваторию заповедника минимизирован. Это делает его воды надёжным домом для удивительных животных, которые находят достаточно пропитания и возможность для размножения».

Осьминожий «родильный дом» – не единственное за последнее время радостное открытие, касающееся успешного размножения уникальных видов в заповеднике. Так, недавно на о. Фуругельма в Южном участке заповедника было установлено увеличение количества гнёзд краснокнижной малой колпицы, одной из редчайших птиц России. Теперь в Морском заповеднике 18 гнёзд, хотя два года назад их было 14. В России малая колпица встречается только в Морском заповеднике, в мире же насчитывается всего около 2000 особей.

Дальневосточный морской заповедник был образован в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Акватория охраняется государственными инспекторами, учёными проводятся научные исследования многочисленных видов животных. С 2020 года управление заповедником осуществляет ФГБУ «Земля леопарда».

А вот еще пара кадров осьминогов Дофлейна – гигантских и красивых – с нашего фотохостинга: 

дофлейн андрей носик.jpeg
Фото: Андрей Носик
дофлейн алексей кондратюк.jpeg
Фото: Алексей Кондратюк
рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Квадрокоптер, iPhone 13 Pro Max и другие призы ждут: участвуйте в фотоконкурсе «Широка моя страна»

Осьминог

Брачные игры осьминогов: видео

Планета Земля

Три космостанции переработанных отходов и другие причины выбрать товары с экомаркировкой

Горы

Как прошел наш фототур в Дагестан