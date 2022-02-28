В Московском зоопарке появился на свет детеныш мексиканского ядозуба

Эти животные помимо Мексики обитают на юго-западе США и в северной части Гватемалы.

Детеныш вылупился из яйца еще в январе. Сейчас он уже подрос и окреп, но ему еще далеко до размеров родителей, которые в длину могут достигать 90 сантиметров, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

«Вывести детенышей мексиканского ядозуба было непросто. Наши родители — еще молодые, у них в кладке появляется не больше 2–3 яиц. Зачастую из них никто не вылупляется. Но нашим специалистам удалось создать идеальные условия в террариуме, а также в инкубаторе. В результате появился на свет один здоровый детеныш, пол которого мы сможем определить позже», — Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Ядозубы – единственные ядовитые ящерицы. Помимо мексиканского ядозуба есть аризонский. У некоторых видов варанов есть зачаточные ядовитые железы, однако их яд, в отличие от ядозуба, очень слаб. Укус же взрослого ядозуба может быть смертелен.

Эти животные живут в сухих мексиканских лесах. Днем они прячутся в норах, которые роют себе сами или занимают те, что оставили другие животные. Ночью охотятся, однако очень неспешно. Они не преследуют жертву, поэтому чаще всего их добычей становятся детеныши грызунов, другие ящерицы или яйца. Благодаря хорошему обонянию они могут найти змеиную кладку под землей или забраться на дерево в поисках птичьего гнезда.

В случае успешной охоты ядозубы наедаются про запас — съедают примерно треть своего веса. Благодаря очень медленному обмену веществ этого им хватает на месяц-два. В целом, в неудачные сезоны ядозуб может принимать пищу всего 3–4 раза в год.

«В зоопарке мы кормим ядозубов грызунами, а также перепелиными и куриными яйцами. Их также нельзя перекармливать, иначе будут толстеть и болеть. Зоологи кормят ящериц не чаще, чем раз в две недели», — сообщают сотрудники зоопарка.