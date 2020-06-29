В Московском зоопарке родилась валлийская овечка

Рождение овечки, как и во многих человеческих семьях, было осознанным, заранее запланированным и подготовленным. Родители ягненка приехали в Московский зоопарк еще в прошлом году. Мама Мартышка (или Марта) первое время проводила в компании альпак, осваивалась, привыкала к новому дому. Папа Барбарис приехал в зоопарк в начале прошлого лета. Сначала его поместили к быку Гаврюше и барану Киму, но с мужской компанией не заладилось. Они сразу стали задирать мирного барашка. Вскоре его пришлось перевести к уже испытанным друзьям овец – альпакам, где Барбарис быстро освоился и почувствовал себя как дома.

Через некоторое время Барбариса познакомили с Мартышкой. Первый день овечка побаивалась напористого ухажера, но довольно быстро привыкла к нему. И через 5 месяцев появилась очаровательная малышка. Посетители смогут увидеть ее после открытия Детского зоопарка.