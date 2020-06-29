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Природа

В Московском зоопарке родилась валлийская овечка

Московский зоопарк
29 июня 2020
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Фото: Valais Wallis / Flickr
Еще один детеныш появился на свет в стенах столичного зоосада, на этот раз – очаровательный ягнёнок.

В Московском зоопарке точно в праздник – 9 мая – родилась маленькая валлийская овечка. 

Родиной валлийской овцы считается регион под названием Вале на юго-западе Швейцарии. А всемирную известность они приобрели как раз из-за необычного окраса. Их черные мордочки и черные колени контрастируют с пышной белой шерстью, из-за чего овечка похожа на персонажа из сказки. 

«Активной и жизнерадостной малышке всего полтора месяца, но она уже уверенно прогуливается со стадом, хотя и держится поближе к маме. Она пробует травку, сено, листву деревьев – в общем, все то, что едят взрослые овцы», – рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Рождение овечки, как и во многих человеческих семьях, было осознанным, заранее запланированным и подготовленным. Родители ягненка приехали в Московский зоопарк еще в прошлом году. Мама Мартышка (или Марта) первое время проводила в компании альпак, осваивалась, привыкала к новому дому. Папа Барбарис приехал в зоопарк в начале прошлого лета. Сначала его поместили к быку Гаврюше и барану Киму, но с мужской компанией не заладилось. Они сразу стали задирать мирного барашка. Вскоре его пришлось перевести к уже испытанным друзьям овец – альпакам, где Барбарис быстро освоился и почувствовал себя как дома.

Через некоторое время Барбариса познакомили с Мартышкой. Первый день овечка побаивалась напористого ухажера, но довольно быстро привыкла к нему. И через 5 месяцев появилась очаровательная малышка. Посетители смогут увидеть ее после открытия Детского зоопарка.

Посмотрите на жизнь Московского зоопарка во время изоляции

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