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Природа

В Московском зоопарке родились малыши ядовитого ската-хвостокола

Московский зоопарк
26 августа 2020
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Четыре нарядных детеныша-хвостокола уже плавают в общем бассейне со взрослыми.

Четыре детеныша речного ската-хвостокола (Potamotrygonidae) появились на свет еще в начале лета. Сейчас малыши подросли, окрепли, и их выпустили в общий бассейн к взрослым особям. 

«У нас родились две самочки и два самца ската-хвостокола. В длину они были около 10 см. Их пол мы определили, когда малышам был примерно месяц. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе», — рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Размеров взрослого животного скаты достигнут примерно в 3-4 года. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 см.

Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце. Яд ската действует на рецепторы, усиливая болевые ощущения, поэтому укол ската очень болезненный, но редко представляет опасность для жизни. К тому же животные не считаются агрессивными — если вы, например, на них не наступите. 

В природе скаты питаются небольшой рыбой, а также ракообразными, моллюсками и насекомыми. В Зоопарке их кормят гораздо более разнообразным меню: креветками, мидиями, кальмарами и рыбой – горбушей или кетой.

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В Зоопарке скаты-хвостоколы живут уже около пяти лет, увидеть взрослых рыб вместе с малышами можно в Экзотариуме на Новой территории.

Посмотрите на забавных птенцов полярной совы, недавно вылупившихся в стенах зоопарка. 

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