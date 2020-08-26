В Московском зоопарке родились малыши ядовитого ската-хвостокола

Размеров взрослого животного скаты достигнут примерно в 3-4 года. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 см.

Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце. Яд ската действует на рецепторы, усиливая болевые ощущения, поэтому укол ската очень болезненный, но редко представляет опасность для жизни. К тому же животные не считаются агрессивными — если вы, например, на них не наступите.