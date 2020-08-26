В Московском зоопарке родились малыши ядовитого ската-хвостокола

Четыре детеныша речного ската-хвостокола (Potamotrygonidae) появились на свет еще в начале лета. Сейчас малыши подросли, окрепли, и их выпустили в общий бассейн к взрослым особям.
Размеров взрослого животного скаты достигнут примерно в 3-4 года. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 см.
Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце. Яд ската действует на рецепторы, усиливая болевые ощущения, поэтому укол ската очень болезненный, но редко представляет опасность для жизни. К тому же животные не считаются агрессивными — если вы, например, на них не наступите.
В природе скаты питаются небольшой рыбой, а также ракообразными, моллюсками и насекомыми. В Зоопарке их кормят гораздо более разнообразным меню: креветками, мидиями, кальмарами и рыбой – горбушей или кетой.
В Зоопарке скаты-хвостоколы живут уже около пяти лет, увидеть взрослых рыб вместе с малышами можно в Экзотариуме на Новой территории.
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