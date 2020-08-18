В Московском зоопарке родились редкие змеи: фото и видео

Куфии – живородящие змеи, восемь малышей небесного цвета родились 25 июля. Пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут.
Островная куфия населяет исключительно небольшие острова Индонезии. Удивительно то, что на разных островах куфии имеют совершенно разную окраску. Систематический статус куфии достоверно не исследован до сих пор, Московский зоопарк уже несколько лет занимается изучением и разведением куфий, это может внести вклад в изучение биологии редких видов.
Королевские питоны, которые также появились на свет в Зоопарке, не так редки, но удивительно то, как разнообразны их биологические формы. Питоны бывают совершенно разных окрасов: абсолютно белые, желтые, частично окрашенные или с полноценным узорчатым рисунком.
Маме 6 лет, и это уже ее второе потомство. Малыши появились на свет совсем недавно – 9 августа. Самка отложила 3 яйца, после этого они инкубировались 64 дня. На свет появились 3 детеныша, их пол также определят после первой линьки, тогда же малыши начнут есть. Двое малышей, как и мама, – цвета шампань, третий пошел в папу – у него пятнистый окрас. Благодаря свой яркой неординарной расцветке этот вид питонов и получил свое название – королевский.
Второе название змеи – питон-шар: в случае опасности они плотно сворачиваются, просовывая голову под кольца. Питоны населяют Западную и Центральную Африку, в природе живут в норах, охотясь преимущественно по ночам.
Куфий и королевского питона можно увидеть в Московском зоопарке на выставке «Змеи и ящерицы», она находится на Старой территории рядом со Слоновником.
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