В Московском зоопарке родились редкие змеи: фото и видео

Королевские питоны, которые также появились на свет в Зоопарке, не так редки, но удивительно то, как разнообразны их биологические формы. Питоны бывают совершенно разных окрасов: абсолютно белые, желтые, частично окрашенные или с полноценным узорчатым рисунком.

Маме 6 лет, и это уже ее второе потомство. Малыши появились на свет совсем недавно – 9 августа. Самка отложила 3 яйца, после этого они инкубировались 64 дня. На свет появились 3 детеныша, их пол также определят после первой линьки, тогда же малыши начнут есть. Двое малышей, как и мама, – цвета шампань, третий пошел в папу – у него пятнистый окрас. Благодаря свой яркой неординарной расцветке этот вид питонов и получил свое название – королевский.