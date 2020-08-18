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Природа

В Московском зоопарке родились редкие змеи: фото и видео

Московский зоопарк
18 августа 2020
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Детеныши сразу двух видов змей – островной голубой куфии и королевского питона – появились на свет в Московском зоопарке.

Куфии – живородящие змеи, восемь малышей небесного цвета родились 25 июля. Пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут. 

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Голубая куфия
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Голубая куфия
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Голубая куфия
«В условиях зоопарка куфий необходимо подготовить к спариванию. В террариумах вначале уменьшают влажность, имитируя зимний период, а потом увеличивают. В феврале-марте самку сажают в террариум самца. Иногда для лучшего эффекта можно схитрить и вначале посадить в один террариум двух самцов. Они начнут конкурировать друг с другом, усилится выработка гормонов, и тогда можно подсадить к одному из них самку», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
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Две куфии

Островная куфия населяет исключительно небольшие острова Индонезии. Удивительно то, что на разных островах куфии имеют совершенно разную окраску. Систематический статус куфии достоверно не исследован до сих пор, Московский зоопарк уже несколько лет занимается изучением и разведением куфий, это может внести вклад в изучение биологии редких видов.

Королевские питоны, которые также появились на свет в Зоопарке, не так редки, но удивительно то, как разнообразны их биологические формы. Питоны бывают совершенно разных окрасов: абсолютно белые, желтые, частично окрашенные или с полноценным узорчатым рисунком.

Маме 6 лет, и это уже ее второе потомство. Малыши появились на свет совсем недавно – 9 августа. Самка отложила 3 яйца, после этого они инкубировались 64 дня. На свет появились 3 детеныша, их пол также определят после первой линьки, тогда же малыши начнут есть. Двое малышей, как и мама, – цвета шампань, третий пошел в папу – у него пятнистый окрас. Благодаря свой яркой неординарной расцветке этот вид питонов и получил свое название – королевский.

Второе название змеи – питон-шар: в случае опасности они плотно сворачиваются, просовывая голову под кольца. Питоны населяют Западную и Центральную Африку, в природе живут в норах, охотясь преимущественно по ночам.

Куфий и королевского питона можно увидеть в Московском зоопарке на выставке «Змеи и ящерицы», она находится на Старой территории рядом со Слоновником.

Почитайте о другом недавнем прибавлении в стенах Московского зоопарка. 

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