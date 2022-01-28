Первые минуты жизни розового пеликана удалось снять на видео

Только через сутки птенца начали кормить филе корюшки. Через неделю он сможет уже съедать кусочки рыбы, а через 2 недели – корюшку целиком.

Это яйцо снесла самка пеликана, которая живёт в городской части Московского зоопарка. Однако сейчас специалисты зоопарка создают вторую колонию – в Центре воспроизводства под Волоколамском, где в распоряжение пеликанов предоставлено целое озеро, а уже совсем скоро будет готов и уникальный специализированный зимний комплекс. Было принято решение перевезти яйцо сразу в Центр, инкубировать и выхаживать там, чтобы максимально уменьшить стресс для животного.

Как говорят зоологи, в данном случае это был стресс для самих сотрудников: яйцо перевозили в профессиональном транспортном инкубаторе под контролем специалиста по инкубации. Сразу по приезде яйцо поместили в стационарный инкубатор, где поддерживались необходимые параметры среды. Яйца пеликанов инкубируют примерно 31-35 дней при температуре 37,3 – 37,5 градусов и повышенной влажности – 60%, так как в природе птенцы появляются на свет на водоемах, где также высокая влажность.