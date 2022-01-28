Первые минуты жизни розового пеликана удалось снять на видео

Сотрудники отдела «Птицы» искусственно проинкубировали яйцо, и впервые показывают этот удивительный процесс.
«Процесс вылупления для птенца очень сложный – он теряет много сил. Поэтому после появления на свет зоологи осмотрели его, взвесили (102 грамма), но после этого в течение суток за ним наблюдали, но не беспокоили. Птенец оставался в инкубаторе и приходил в себя», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Только через сутки птенца начали кормить филе корюшки. Через неделю он сможет уже съедать кусочки рыбы, а через 2 недели – корюшку целиком.
Это яйцо снесла самка пеликана, которая живёт в городской части Московского зоопарка. Однако сейчас специалисты зоопарка создают вторую колонию – в Центре воспроизводства под Волоколамском, где в распоряжение пеликанов предоставлено целое озеро, а уже совсем скоро будет готов и уникальный специализированный зимний комплекс. Было принято решение перевезти яйцо сразу в Центр, инкубировать и выхаживать там, чтобы максимально уменьшить стресс для животного.
Как говорят зоологи, в данном случае это был стресс для самих сотрудников: яйцо перевозили в профессиональном транспортном инкубаторе под контролем специалиста по инкубации. Сразу по приезде яйцо поместили в стационарный инкубатор, где поддерживались необходимые параметры среды. Яйца пеликанов инкубируют примерно 31-35 дней при температуре 37,3 – 37,5 градусов и повышенной влажности – 60%, так как в природе птенцы появляются на свет на водоемах, где также высокая влажность.
Примерно через месяц после появления на свет у птенчика начинает появляться черный пух, который потом начнет меняться на розовое оперение, но полностью обновится только к третьему году его жизни.
Взрослый розовый пеликан — большая птица. Длина тела взрослой особи может достигать 175 сантиметров, а вес — 15 килограммов. Его длинный и широкий клюв превосходит длину головы примерно в пять раз. Такого большого и вместительного клюва нет ни у одной птицы. Розовые пеликаны могут переносить в нем до четырех килограммов добычи и 15 литров воды.
Ареал розового пеликана — от Юго-Восточной Европы до Центральной Азии. Зимуют эти птицы в Северо-Восточной Африке, частично на юге Азии. Пары розовых пеликанов строят гнезда и воспитывают потомство вместе, пока птенцы не становятся самостоятельными. Розовые пеликаны занесены в Красную книгу России.
Сейчас в Центре воспроизводства помимо птенчика живут 5 взрослых, но ещё неполовозрелых пеликана – 3 кудрявых и 2 розовых.
Посмотрите, как будет выглядеть малыш, когда подрастет – мы нашли несколько снимков розовых пеликанов на нашем фотохостинге: