В Москве до 20 февраля можно сдать новогодние елки на переработку

В Москве стартовала акция «Елочный круговорот». Впервые ее провели в 2016 году: тогда открывался только один пункт приема елок на территории экоцентра «Битцевский лес». Идея понравилась горожанам, и было решено увеличить число пунктов.

Зимой 2020 года работало более 400 точек. В общей сложности тогда собрали 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы. «Грамотная» утилизация новогодних деревьев привлекает внимание к программе раздельного сбора мусора, а также приносит непосредственную пользу: щепу используют при обустройстве экологических троп и вольеров, где содержатся животные.