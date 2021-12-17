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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

В Москве до 20 февраля можно сдать новогодние елки на переработку

Анастасия Баринова
17 декабря 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
В городе будет установлено 534 сборных пункта.

В Москве стартовала акция «Елочный круговорот». Впервые ее провели в 2016 году: тогда открывался только один пункт приема елок на территории экоцентра «Битцевский лес». Идея понравилась горожанам, и было решено увеличить число пунктов.

Зимой 2020 года работало более 400 точек. В общей сложности тогда собрали 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы. «Грамотная» утилизация новогодних деревьев привлекает внимание к программе раздельного сбора мусора, а также приносит непосредственную пользу: щепу используют при обустройстве экологических троп и вольеров, где содержатся животные.

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Сдать елку, сосну или пихту можно сразу после праздников, 2 января, и до 20 февраля. Ветви должны быть очищены от новогодней мишуры и украшений. На портале «Активный гражданин» проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса. Всего в 2022 году планируется разместить в черте города 534 пункта, при этом 11 пунктов появятся на природных территориях.

Защитники природы также напоминают, что выбор живого дерева для создания праздничной атмосферы — экологически ответственный шаг. На официальные новогодние рынки поступают деревья, специально выращенные для этих целей. Иными словами, ущерба лесному массиву планеты не наносится, тогда как искусственные деревья изготавливаются, в основном, из поливинилхлорида, а его производство обходится экологии очень дорого: для него необходимы невосполнимые природные ресурсы.

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