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Природа

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Интерфакс
17 мая 2021
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Фото: Dmitry Sumin / Flickr
В столице ожидается 30-градусная жара.

Гидрометцентр России повысил в понедельник уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня. По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 °C. Это на 10-11 градусов выше многолетней температурной нормы для средней полосы России в мае.

«Оранжевый» уровень означает, что погодные условия очень опасны — возможны метеорологические явления экстремальной интенсивности, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы.

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«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявлен в Воронеже, «желтый» — в Белгородской, Курской и Смоленской областях.

В метеобюро Москвы уточнили, что абсолютный рекорд температуры для 17 мая в столице был установлен в 1897 году – 31 градус. Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

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