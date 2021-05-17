В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России повысил в понедельник уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, «оранжевого» уровня. По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 °C. Это на 10-11 градусов выше многолетней температурной нормы для средней полосы России в мае.

«Оранжевый» уровень означает, что погодные условия очень опасны — возможны метеорологические явления экстремальной интенсивности, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы.