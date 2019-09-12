В Москве побит температурный рекорд 1955 года

По данным наблюдений, это самое теплое 12 сентября в Москве за последние 64 года. Предыдущий температурный рекорд был установлен 12 сентября 1955 года – 25,4 градуса.

Абсолютный температурный рекорд для 12 сентября был установлен в 1932 году и составил 26,4 градуса.

По информации синоптиков, в этом году температурные показания 11 и 12 сентября на 7-8 градусов выше климатической нормы. Осень 2019 года в целом пока на пять градусов теплее многолетней климатической нормы.

Смена погоды (а заодно и сезонов) произойдет в выходные. В Москве пойдет дождь, усилится ветер, и резко похолодает на 6-8 градусов.