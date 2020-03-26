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Природа

В Москве побит температурный рекорд 1973 года

Интерфакс
26 марта 2020
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Фото: Nickolas Titkov / flickr.com
Самое теплое 26 марта за всю историю наблюдений.

Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ к 15:00 четверга поднялась до 16 градусов, сообщили в метеобюро города. Побит температурный рекорд, установленный 26 марта 1973 года. Тогда в Москве было зафиксировано 15,1 градуса.

Мартовская погода в столице бьет температурные рекорды уже в четвертый раз. Так, 7, 8 и 9 марта были обновлены температурные максимумы, установленные в разные годы. Кроме того, 6 марта в Москве температурный рекорд дня был повторен.

По оценке метеобюро Москвы, март 2020 года в столице на 6 градусов теплее климатической нормы.

Ранее Гидрометцентр спогнозировал теплую весну и лето в России.

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