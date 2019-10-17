В Москве побит температурный рекорд 1889 года

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд на 17 октября.

В 14:00 на метеостанции ВДНХ столбик термометра достиг отметки +17,8°C. Прежний абсолютный максимум был зафиксирован 17 октября 1889 года. Он составлял +17,4°C.

Ранее превышение рекордных температурных показателей зафиксировали в городе Кемерово – 20,1°C (предыдущий рекорд – 19,7°C в 2011 году), в Барнауле – 22,3°C (21,8°C в 2004 году) и в Искитиме Новосибирской области – 21,8°C (20,6°C в 1990 году).

Месяц назад в городе также был побит рекорд 1855 года: температура воздуха составила 25,6°C.