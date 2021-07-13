В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве побит температурный рекорд для 13 июля за всю историю наблюдений.
«В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15:00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +32,7 °C, что уже на 0,3 °C выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали +32,4 °C. Максимальная температура будет известна вечером», — рассказал Тишковец.
По его словам, это первый рекорд жары в текущем месяце и пятый в этом летнем сезоне, когда 13 дней температура воздуха превышала отметку +30 °C. С учетом ожидаемого температурного фона прогнозируется еще четыре-пять дней с такой же температурой.
«Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше, соответственно», — добавил синоптик.