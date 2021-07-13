В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

По его словам, это первый рекорд жары в текущем месяце и пятый в этом летнем сезоне, когда 13 дней температура воздуха превышала отметку +30 °C. С учетом ожидаемого температурного фона прогнозируется еще четыре-пять дней с такой же температурой.

«Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в 1,5 и 3 раза меньше, соответственно», — добавил синоптик.