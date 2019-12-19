В Москве побит температурный рекорд дня. Опять

Температура воздуха в Москве 18 декабря достигла 5,6 градусов тепла и побила рекорд 1886 года, когда воздух прогрелся до +5,3 градусов.

По прогнозу синоптиков, аномальное тепло сохранится в Москве и в четверг, 19 декабря. Температура будет штурмовать рекорд, установленный в 1982 году (+5,3).

Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

12 сентября в Москве был побит температурный рекорд 1955 года, 17 октября было обновлено достижение, державшееся с 1889 года, а 5 ноября стало самым теплым днем в столице с 1922 года (хотя ровно такой же показатель фиксировали и в 2013). Также сутками ранее в Австралии был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений.

Недавно мы писали о том, как климатолог объяснил аномально теплую зиму в России и когда москвичам ждать привычных холодов и снега.