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Природа

В Москве побит температурный рекорд

Интерфакс
05 ноября 2019
Москва
Фото: Pixabay
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 12:00 вторника поднялась до 10,6 градуса тепла, что стало абсолютным максимумом за 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градуса, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах – 10,3 градуса», – сообщили в метеобюро Москвы и области.

Согласно прогнозам синоптиков, аномальное для первой декады ноября тепло сохранится еще несколько дней.

В ночь на среду воздух в Москве не остынет ниже 8-10 градусов тепла, днем ожидается до плюс 10-12 градусов; ночью и днем 7 ноября – плюс 4-8 градусов. При этом заморозки, согласно предварительным прогнозам, возможны не ранее субботы.

12 сентября в Москве был побит температурный рекорд 1955 года, а 17 октября было обновлено достижение, державшееся с 1889 года.