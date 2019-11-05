В Москве побит температурный рекорд

«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градуса, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах – 10,3 градуса», – сообщили в метеобюро Москвы и области.

Согласно прогнозам синоптиков, аномальное для первой декады ноября тепло сохранится еще несколько дней.

В ночь на среду воздух в Москве не остынет ниже 8-10 градусов тепла, днем ожидается до плюс 10-12 градусов; ночью и днем 7 ноября – плюс 4-8 градусов. При этом заморозки, согласно предварительным прогнозам, возможны не ранее субботы.

12 сентября в Москве был побит температурный рекорд 1955 года, а 17 октября было обновлено достижение, державшееся с 1889 года.