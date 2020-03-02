В Москве прошел первый арктический аукцион WWF в поддержку полевых проектов по сохранению белого медведя
Вечер прошел в роскошном историческом особняке Муравьевых-Апостолов по приглашению потомка знаменитых декабристов – Кристофера Муравьёва-Апостола, члена Наблюдательного совета WWF России.
Этот аукцион без преувеличения стал центральным событием среди благотворительных акций Фонда. Об исключительности произошедшего говорит все: от места проведения до выставленных лотов. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Московской консерватории. Мероприятие прошло при поддержке ведущего девелопера KR Properties и Poseidon Expeditions, организаторе экспедиционных круизов в Арктику, Антарктику и на Северный полюс. Уникальные лоты аукциона были представлены частной коллекцией автографов и вещей знаменитостей Stargift.
Среди гостей на вечере присутствовали Ирина Чайковская, Ирина Йовович, Вадим Ковалев, сам хозяин особняка Кристофер Муравьёв-Апостол и другие. Особой гостьей вечера стала телеведущая Екатерина Андреева, которая представила в качестве лота возможность личной встречи и завтрака с ней. Екатерина также сама активно участвовала в аукционе, выкупив один из самых ярких лотов - участие в уникальной экспедиции по заповедникам Забайкалья для сторонников WWF России – членов клуба «Золотая панда» с участием природоохранных экспертов Фонда.
Во время аукциона было собрано более 2 миллионов рублей, которые станут важным вкладом в работу по предотвращению конфликтов человека и медведя в российских Арктических посёлках и сделают более безопасной жизнь и людей, и белых медведей.
Специальные видеообращения для гостей вечера сделали: член Наблюдательного совета WWF Владимир Познер, Николай Валуев, Федор Конюхов, Алексей Ягудин, Елена Летучая.
Мероприятие провёл российский телеведущий и актер Иван Чуйков. Благодаря его профессионализму были проданы все 18 лотов, представленные на аукционе.
Лоты, представленные в этот вечер, могли удовлетворить самый взыскательный вкус: уроки фигурного катания с Алексеем Ягудиным, фотография Жака Ива Кусто с автографом, оригинальная рация с корабля «Михаил Сомов», и многое другое.
Огромный ажиотаж вызвал лот-участие в уникальной̆ природоохранной экспедиции WWF в Забайкалье, участники аукциона приобрели сразу несколько туров на общую сумму 800 000 рублей. Лот – ужин с Валерием Гергиевым принес в фонд аукциона 320 000 рублей.
Сценарий легендарного фильма «Титаник» с подписью амбассадора WWF Леонардо ди Каприо был продан за 210 000 рублей. Учредители Stargift, коллекционеры Вашик Мартиросян и Илья Слуцкин пополнили свое собрание картиной Федора Конюхова, написанной в Арктике, а также уникальным произведением современного искусства, картиной Натальи Гудович из серии «Анабиоз». Картину Натальи Гудович представил создатель медийного проекта «Арт Патруль» и галерист Юрий Омельченко.