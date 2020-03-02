В Москве прошел первый арктический аукцион WWF в поддержку полевых проектов по сохранению белого медведя

Среди гостей на вечере присутствовали Ирина Чайковская, Ирина Йовович, Вадим Ковалев, сам хозяин особняка Кристофер Муравьёв-Апостол и другие. Особой гостьей вечера стала телеведущая Екатерина Андреева, которая представила в качестве лота возможность личной встречи и завтрака с ней. Екатерина также сама активно участвовала в аукционе, выкупив один из самых ярких лотов - участие в уникальной экспедиции по заповедникам Забайкалья для сторонников WWF России – членов клуба «Золотая панда» с участием природоохранных экспертов Фонда.

Во время аукциона было собрано более 2 миллионов рублей, которые станут важным вкладом в работу по предотвращению конфликтов человека и медведя в российских Арктических посёлках и сделают более безопасной жизнь и людей, и белых медведей.