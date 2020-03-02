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Природа
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В Москве прошел первый арктический аукцион WWF в поддержку полевых проектов по сохранению белого медведя

WWF России
02 марта 2020
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Фото: Александр Татаев
27 февраля, в Международный день Белого медведя, Всемирный фонд дикой природы (WWF) впервые в России провел благотворительный аукцион в поддержку полевых проектов по сохранению популяции белого медведя в российской Арктике.

Вечер прошел в роскошном историческом особняке Муравьевых-Апостолов по приглашению потомка знаменитых декабристов – Кристофера Муравьёва-Апостола, члена Наблюдательного совета WWF России.

Этот аукцион без преувеличения стал центральным событием среди благотворительных акций Фонда. Об исключительности произошедшего говорит все: от места проведения до выставленных лотов. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Московской консерватории. Мероприятие прошло при поддержке ведущего девелопера KR Properties и Poseidon Expeditions, организаторе экспедиционных круизов в Арктику, Антарктику и на Северный полюс. Уникальные лоты аукциона были представлены частной коллекцией автографов и вещей знаменитостей Stargift.

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Фото: Александр Татаев
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Фото: Александр Татаев

Среди гостей на вечере присутствовали Ирина Чайковская, Ирина Йовович, Вадим Ковалев, сам хозяин особняка Кристофер Муравьёв-Апостол и другие. Особой гостьей вечера стала телеведущая Екатерина Андреева, которая представила в качестве лота возможность личной встречи и завтрака с ней. Екатерина также сама активно участвовала в аукционе, выкупив один из самых ярких лотов - участие в уникальной экспедиции по заповедникам Забайкалья для сторонников WWF России – членов клуба «Золотая панда» с участием природоохранных экспертов Фонда.

Во время аукциона было собрано более 2 миллионов рублей, которые станут важным вкладом в работу по предотвращению конфликтов человека и медведя в российских Арктических посёлках и сделают более безопасной жизнь и людей, и белых медведей.

«Для WWF России это первый опыт аукциона за последние 15 лет. У нас был целый ряд довольно необычных лотов и мы рады, что все они были встречены с большим интересом со стороны гостей мероприятия и нам удалось достичь поставленной цели – собрать средства на проекты по сохранению популяции белого медведя в российских арктических посёлках», – говорит Ирина Воробьёва, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России.

Специальные видеообращения для гостей вечера сделали: член Наблюдательного совета WWF Владимир Познер, Николай Валуев, Федор Конюхов, Алексей Ягудин, Елена Летучая. 

Мероприятие провёл российский телеведущий и актер Иван Чуйков. Благодаря его профессионализму были проданы все 18 лотов, представленные на аукционе.

Лоты, представленные в этот вечер, могли удовлетворить самый взыскательный вкус: уроки фигурного катания с Алексеем Ягудиным, фотография Жака Ива Кусто с автографом, оригинальная рация с корабля «Михаил Сомов», и многое другое.

 

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Фото: Александр Татаев
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Фото: Александр Татаев
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Фото: Александр Татаев
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Огромный ажиотаж вызвал лот-участие в уникальной̆ природоохранной экспедиции WWF в Забайкалье, участники аукциона приобрели сразу несколько туров на общую сумму 800 000 рублей. Лот – ужин с Валерием Гергиевым принес в фонд аукциона 320 000 рублей.

Сценарий легендарного фильма «Титаник» с подписью амбассадора WWF Леонардо ди Каприо был продан за 210 000 рублей. Учредители Stargift, коллекционеры Вашик Мартиросян и Илья Слуцкин пополнили свое собрание картиной Федора Конюхова, написанной в Арктике, а также уникальным произведением современного искусства, картиной Натальи Гудович из серии «Анабиоз». Картину Натальи Гудович представил создатель медийного проекта «Арт Патруль» и галерист Юрий Омельченко.