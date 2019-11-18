В Москве с четверга начнутся морозы

Начиная с четверга, 21 ноября, среднесуточная температура станет устойчиво отрицательной. Ночью прогнозируется −5…−7, по области до −10, днем −1…−3, сообщает Gismeteo.ru.

Погода при этом будет бесснежной. Относительная влажность понизится до 20–30 %. Атмосферное давление, напротив, будет очень высоким (770 мм рт. ст.).

Отсутствие снежного покрова, низкая влажность, слабый ветер и задерживающий слой приземной температурной инверсии погрузят Москву в пыльно-смоговый мрак.

Согласно данным синоптиков, пока средняя температура воздуха в ноябре на 4,4 градуса превышает климатическую норму.