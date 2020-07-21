В Москве созданы 18 новых особо охраняемых природных территорий

Самая большая ООПТ была создана в самом маленьком административном округе Москвы. Комплексный заказник «Зеленоградский» и два расположенных в нем памятника природы «Голеневский ручей» и «Малинское болото» занимают 25% площади Зеленограда. Под особую охрану взяты 939,7 га хвойных и смешанных лесов. Здесь протекает главная река города Сходня с многочисленными притоками, прудами, озерами и даже болотистыми местами.

На территории заказника произрастают более 460 видов растений. И особенно необычным для Москвы является большое разнообразие вересковых. По берегам Малинского болота гнездятся сизые чайки и можно увидеть ястреба-тетеревятника. Природа Малинского болота напоминает лесотундру, отступившую далеко на север, но оставившую память о себе.

Кроме того, заказники площадью от 0,05 до 137 га созданы в районах Москвы: Южное и Северное Бутово, Бибирево, Лианозово, Ховрино, Митино, Северный, Левобережный, Обручевский, Очаково-Матвеевское и Вешняки.

Таким образом, на сегодняшний день в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тыс. га или 7,5% территории города.