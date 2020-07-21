Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

В Москве созданы 18 новых особо охраняемых природных территорий

National Geographic Россия
21 июля 2020
Малинское верховое болото
Малинское верховое болото
Фото: Wikimedia Commons
Их общая площадь превышает 1730 гектаров.

О создании новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) объявил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Созданные в Москве особо охраняемые природные территории (ООПТ), на которых вмешательство в экосистему сведено к минимальному уровню, занимают более 17 тыс. га, на которых обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. И хотя наш город по-прежнему много строит, потенциал для создания новых ООПТ далеко не исчерпан. Наоборот, создание заповедных зон является важнейшей частью программы развития Москвы», — написал Сергей Собянин. 

Карта новых ООПТ
Карта новых ООПТ.
Фото: sobyanin.ru
ООПТ в Москве
ООПТ в Москве.
Фото: sobyanin.ru

Самая большая ООПТ была создана в самом маленьком административном округе Москвы. Комплексный заказник «Зеленоградский» и два расположенных в нем памятника природы «Голеневский ручей» и «Малинское болото» занимают 25% площади Зеленограда. Под особую охрану взяты 939,7 га хвойных и смешанных лесов. Здесь протекает главная река города Сходня с многочисленными притоками, прудами, озерами и даже болотистыми местами.

На территории заказника произрастают более 460 видов растений. И особенно необычным для Москвы является большое разнообразие вересковых. По берегам Малинского болота гнездятся сизые чайки и можно увидеть ястреба-тетеревятника. Природа Малинского болота напоминает лесотундру, отступившую далеко на север, но оставившую память о себе.

Кроме того, заказники площадью от 0,05 до 137 га созданы в районах Москвы: Южное и Северное Бутово, Бибирево, Лианозово, Ховрино, Митино, Северный, Левобережный, Обручевский, Очаково-Матвеевское и Вешняки. 

Таким образом, на сегодняшний день в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тыс. га или 7,5% территории города.

рекомендации
Автомобиль

Поехали в отпуск? У нас есть 4 идеи!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!