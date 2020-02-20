В Москву приходит ранняя весна

Глубина промерзания почвы в Москве сейчас необычайно низкая, уточнил Вильфанд: либо почва вообще не замерзшая, либо этот показатель составляет всего несколько сантиметров. Ледоход на реках в центре европейской территории России обычно начинается в первой декаде апреля, но из-за невероятно теплой погоды зимой лед тонкий, а кое-где его нет совсем. В результате ледоход будет ранним, и большого половодья в регионе не ожидается.

Тем не менее научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что все же март в Москве – «зимний месяц» и 15-градусного тепла, когда можно снять плащи и куртки, ждать раньше второй половины апреля не стоит. В марте, несмотря на высокий средний фон и все признаки ранней весны, вполне возможны похолодания и не исключены снегопады, предупредил Вильфанд.