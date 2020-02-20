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Природа

В Москву приходит ранняя весна

Интерфакс
20 февраля 2020
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Фото: needpix.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ожидается на европейской территории РФ в ближайшие недели.

По словам Вильфанда, средняя температура воздуха в марте на европейской территории России, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается около и выше нормы. Высоких сугробов в марте точно не будет: уже сейчас ясно, что снег растает в ближайшие дни.

«В этом году март будет более теплым, и весна придет раньше, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы. Но это не исключает, конечно, и понижения температуры, и выпадения снега в марте – это нормальная ситуация», – Роман Вильфанд.

Глубина промерзания почвы в Москве сейчас необычайно низкая, уточнил Вильфанд: либо почва вообще не замерзшая, либо этот показатель составляет всего несколько сантиметров. Ледоход на реках в центре европейской территории России обычно начинается в первой декаде апреля, но из-за невероятно теплой погоды зимой лед тонкий, а кое-где его нет совсем. В результате ледоход будет ранним, и большого половодья в регионе не ожидается.

Тем не менее научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что все же март в Москве – «зимний месяц» и 15-градусного тепла, когда можно снять плащи и куртки, ждать раньше второй половины апреля не стоит. В марте, несмотря на высокий средний фон и все признаки ранней весны, вполне возможны похолодания и не исключены снегопады, предупредил Вильфанд.