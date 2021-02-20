В Мьянме обнаружили новый род и вид змей

Первоначально морфологический анализ показал, что эти особи тесно связаны с родами иловых змей Myrrophis и Gyiophis, однако их гладкие спинные чешуйки, относительно короткий хвост, отдельные носовые чешуйки, необычное количество брюшных, дорсальных и субкаудальных чешуек, а также парный гемипенис показали, что эти особи принадлежат к новому роду и виду.

«Вид должен иметь очень небольшое распространение, иначе он был бы обнаружен раньше. Их экология и динамика популяций в основном неизвестны», — сказал Кёлер, который за свою карьеру уже открыл и описал более 120 новых видов амфибий и рептилий.