В Мьянме обнаружили новый род и вид змей
Ученые из Исследовательского института Зенкенберга во Франкфурте и Университета Восточного Янгона, провели экспедицию в Мьянме с целью изучить иловых змей из семейства Homalopsidae, но вместе с этим им повезло сделать интересное открытие. Они обнаружили неизвестную ранее змею на заболоченной территории недалеко от университетского городка в Тханльине.
Первоначально морфологический анализ показал, что эти особи тесно связаны с родами иловых змей Myrrophis и Gyiophis, однако их гладкие спинные чешуйки, относительно короткий хвост, отдельные носовые чешуйки, необычное количество брюшных, дорсальных и субкаудальных чешуек, а также парный гемипенис показали, что эти особи принадлежат к новому роду и виду.
«Вид должен иметь очень небольшое распространение, иначе он был бы обнаружен раньше. Их экология и динамика популяций в основном неизвестны», — сказал Кёлер, который за свою карьеру уже открыл и описал более 120 новых видов амфибий и рептилий.
Дополнительные генетические анализы подтвердили открытие. Когда описываются новые виды, «типичный» образец — так называемый голотип — помещается в музейную коллекцию для дальнейшего использования и сравнения.
В качестве новшества в классическом процессе описания видов учёные секвенировали голотип нового вида в Центре трансляционной геномики биоразнообразия (LOEWE-TBG) во Франкфурте. Геном был собран в черновой вариант ядерного генома и полный аннотированный митохондриальный геном.
До недавнего времени это сравнение проводилось почти исключительно на основе морфологических признаков или нескольких митохондриальных маркеров. Геном, полученный с помощью секвенирования голотипа, похож на генетический отпечаток нового вида.
«Такие генетические отпечатки пальцев чрезвычайно важны для будущих исследований биоразнообразия. Недавно обнаруженные виды часто уже находятся под угрозой исчезновения, и редкие генетические варианты могут исчезнуть вместе с особями. Генетический материал голотипа может содержать информацию, которая может быть важной для сохранения вида», — отмечает Янке.
Новый род получил название Myanophis — от Мьянмы и греческого слова φίδι, что означает змея. Вид был назван Myanophis thanlyinensis в честь города, где обнаружили рептилию.