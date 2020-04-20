В надежных руках: кто стоит на страже африканских парков

Штаб-квартира национального парка Закума на юго-востоке Чада – здание песочного цвета с зубчатым парапетом, который делает его похожим на древнюю крепость посреди пустыни. У двери центра управления на втором этаже висит перечеркнутое изображение автомата Калашникова: с оружием вход воспрещен. Эти автоматы здесь на каждом шагу – их носят все рейнджеры. А еще незваные и очень нежелательные гости, которые приходят убивать животных.

Вся территория внутри ограды утопает в тени акаций, туда-сюда снуют здоровенные «лендкрузеры», а у водоема пьют несколько слонов. Закума, получивший статус национального парка в 1963 году, порой становился настоящей военной зоной, опасной и для людей и для животных. Полвека назад в Чаде численность слонов подходила к 300 тысячам, но с середины 1980-х годов она сильно упала. Слонов истребляли хорошо вооруженные браконьеры. В первое десятилетие нынешнего века более 90 процентов слоновьей популяции пало от рук убийц – главным образом суданских браконьеров, совершавших вооруженные набеги в поисках слоновой кости. Этих налетчиков называют арабским словом «джанджавид», что в вольном переводе означает «дьяволы на лошадях» или «призраки на конях» (хотя некоторые ездят на верблюдах). Были времена, когда казалось, что на территории Чада не останется, видимо, вообще ни одного слона.

И вот в 2010 году по приглашению чадского правительства за управление Закумой взялась частная организация «Африканские парки», и многолетняя бойня прекратилась. Основанная в 2000 году небольшой группой экологов, эта некоммерческая организация договаривается с властями, берет на себя восстановление национальных парков и последующее руководство ими – при условии, что будет полностью контролировать территории.

Сегодня организация курирует 15 парков в 9 государствах: привлекает внешнее финансирование, внедряет эффективные методы ведения бизнеса и строго следит за соблюдением законов на охраняемых природных территориях.